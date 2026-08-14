Trápení českých oštěpařek: Pokazila jsem to. Měla jsem černo. Strašně slabý výkon

Nejhůř dopadla největší naděje Tabačková. V červnu si zlepšila osobní rekord na 61,44, a tak věřila, že se ukáže i na vrcholné akci v Birminghamu.
Jenže svěřenkyně světové rekordmanky Barbory Špotákové v páteční kvalifikaci předvedla jen 52,41 a byla až 27. z 29 závodnic, které zaznamenaly alespoň jeden platný pokus.
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Všechny tři oštěpařky v kvalifikaci neuspěly, na ME končí i štafety a tyčkaři
„Zklamala mě hlava. Byla jsem strašně nervózní, vůbec nevím, co se stalo,“ líčila 28letá reprezentantka. „Není mým zvykem být takhle nervózní, ale když jsem měla delší pauzu bez velkých akcí... A přeci jen kvalifikace je úplně něco jiného, nedá se dopředu připravit na to, co se tam člověku děje v hlavě.“
A nenastartovala ji ani Špotáková, která se jí snažila radit z tribuny. „Byly jsme v kontaktu hodně,“ popisovala Tabačková. „V rozhazování bylo všechno super, ale pak přišel závod a svázala mě nervozita. Roztřásly se mi trochu nohy a pak jsem měla černo. Snažila jsem se to co nejvíc nějak zvrátit, ale bohužel...“
Více si od návratu na vrcholnou akci po loňském porodu slibovala i Ogrodníková, bronzová olympijská medailistka z her v Paříži 2024 se nejdál dostala na 55,87 metru. Po první skupině figurovala na deváté pozici, pak ještě dlouho na dvanácté, tedy poslední postupující.
Ale nakonec jí patří 16. příčka.
„Jsem zklamaná. Nevím, co bych k tomu řekla. Pokazila jsem to,“ smutnila 35letá oštěpařka. „Myslela jsem si, že už jsem posbírala zkušenosti, ale evidentně jsem se rozklepala tak jak vždycky. A už jsem na to nezvládla zareagovat. Věřím, že kdybych měla víc pokusů, tak by to šlo.“
Po porodu se stále nedostala do optimální pohody, k závodům se po rok a tři čtvrtě dlouhé pauze vrátila letos v květnu. „Pořád se peru s rozběhem, jde vidět, že jsem dlouho neházela. Z krátkého jsem schopná si hody nějak kontrolovat a podržet, ale z delšího je jeden hod tak a druhý tak. Je znát, že člověk byl z toho prostředí dlouho pryč.“
Zatím nejlepší výkon po návratu předvedla na začátku června – 59,87. Tato vzdálenost by jí v birminghamské kvalifikaci vynesla páté místo.
Tabačková by se sezonním a zároveň i osobním maximem 61,44 byla druhá.
Stejně tak třetí Češka Sičaková na postup jistě měla, letos už dvakrát hodila přes 60 metrů. Jenže na Alexander Stadium u jejího jména po konci kvalifikace svítilo pouze 56,09. I když byla na 15. pozici nejlepší z Češek, spokojená nebyla.
„Upřímně jsem si věřila, i po průběhu sezony jsem se cítila dobře. Ale dopadlo to špatně. Na to, jak jsem se cítila, tak těch 56 metrů je strašně slabý výkon. Potřeba bylo o metr dál, což je úplně strašně slabý výkon, ale mně se to zase nepovedlo.“
Tradičně silná tuzemská disciplína tak bude na evropském šampionátu v Birminghamu bez české finalistky.