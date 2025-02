Velkou kunratickou vystřídala Třeboň. Nejlepší běhy v Česku převzaly ocenění

Během slavnostního odpoledne na Střeleckém ostrově v Praze zástupci atletického svazu vyhlásili nejlepší běhy ve čtyřech kategoriích – závody, akce, seriály a festival.

„Přibývá běhajících a za to jsem vděčný,“ řekl předseda svazu Libor Varhaník. „Nejenže pořádáte běžecké akce, ale atletice věnujete hodně času a díky tomu předáváte radost. Dáváte lidem, co potřebují, a to je radost z pohybu. A za to vám patří velký dík.“

A připomněl, že letošní sezona nebude v tomto ohledu výjimkou. „Letos nás čeká první mistrovství České republiky na jednu míli v Poděbradech a rád bych vás poprosil o synergii, aby inaugurační ročník tohoto šampionátu vyšel a my nabídli běžcům něco nového.“

Za uplynulou sezonu 2024 zástupci svazu vyznamenali celkem šestnáct pořadatelských týmů, které dohromady rozběhaly více než 107 tisíc lidí starších patnácti let. Právě počet účastníků je jedním z kritérií výběru oceněných.

Běžci na Karlově mostě.

Ve třech ze čtyř vyhlašovaných kategorií jsou vítězové stejní. Pro premiérový triumf v kategorii Top běžecká akce, která zahrnuje více závodů v jeden den na jednom místě, si došli zástupci z Třeboně, kteří pořádají půl/maraton, desítku a pětku.

Na čele vystřídali Velkou kunratickou, která za rok 2024 obsadila druhé místo. Třetí skončil Hradecký půl/maraton.

Top běžeckým seriálem, tedy podnikem, který obsahuje více závodů v jednom roce, se stala RunCzech běžecká liga, do které spadají například Pražský půlmaraton a maraton.

První místo v kategorii Top běžecký závod, v níž soutěží jednorázové závody, obhájila štafeta Vltava Run.

První příčku v kategorii Top běžecký festival, do níž patří akce, které mají více závodů v jeden den a na více místech, obsadil T-Mobile olympijský běh.