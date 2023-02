Výkony stoupají, běhání mě baví, říká Vystrk. Pomýšlí na mistrovství Evropy

„Istanbul je můj cíl, ale chce to trefit se do nějakého závodu a zaběhnout limit Českého atletického svazu pod minutu a čtyřicet osm vteřin. A také potřebuji zůstat v rankingu na postupových místech,“ řekl Vystrk.

Je to reálné?

„Je. Dávám tomu padesát na padesát.“ Osmistovku letos v hale běžel dvakrát. V Bratislavě měl čas 1:50,53 minuty. Začátkem tohoto měsíce se na mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě zlepšil na 1:49,54. A 12. února opět v ostravské hale zaběhl čas 1:48,41.

„Čekal jsem, že v Bratislavě budu rychlejší, ale byl to první start a tamější dráha je pomalejší. V Ostravě to už byly slušné časy,“ podotkl Vystrk. „Akorát na Indoor Gala bylo na startu strašně moc lidí (jedenáct – pozn. red.), takže na konci se běžci blbě obíhali. K tomu hodně metrů naběháte v zatáčkách. Nebýt toho, věřím, že bych byl o vteřinu rychlejší.“

Své dosud nejlepší výkony na osmistovce zaběhl Vystrk loni v Ostravě – v hale 1:47,69 a venku 1:46,40.

„Konkurence na půlce je velká, poslední roky jde nahoru. Ale naštěstí i mně forma stoupá, takže uvidíme, co z toho bude,“ řekl Tomáš Vystrk.

Moc velkých akcí zatím neabsolvoval. Mimo jiné před dvěma roky halový evropský šampionát v Toruni, leč nepostoupil z rozběhu.

Většina skvělých atletů z Opavy odešla do Prahy, Vystrk na studia do Brna, přičemž dosud závodí za tamější Vysokoškolský sportovní klub Univerzita.

A sport kombinuje s civilním zaměstnáním. „Pracuji na plný úvazek u jedné strojní firmy v Brně, ale od covidu z domu, což mi dává určitou flexibilitu, abych mohl trénovat. Dá se to skloubit, ale osm hodin denně musím strávit prací.“ Znovu se připravuje v Opavě. „Opět v ní už i bydlím. Akorát jednou za měsíc si zajedu do Brna,“ podotkl běžec.

Znamená to, že jeho sportovní kruh by se návratem do Opavy mohl uzavřít? „Uvidíme,“ usmál se. „Konec kariéry se určitě blíží, práce mám dost a je náročná. Hodně těžké je i vše skloubit s osobním životem, protože času mi moc nezbývá. A třeba co se týče soustředění, musím si brát dovolenou.“

Co ho vlastně u běhání drží?

„Pořád mě to baví, to je základ,“ odpověděl. „A je to spojené s tím, že se mi během minulých let dost zlepšily výkony. A když se lepšíte, je to dobrá motivace.“

Ostatně vytrvalci a běžci na středních tratích s věkem zrají.

„Dá se to tak říct, ale hodně záleží i na tom, kdy s během a tréninkem začnete. Pokud příliš brzo a hodně intenzivně, tak vyhoříte a nemáte se už kam posouvat.“ To není případ Vystrka.

„S atletikou jsem začínal v patnácti, přešel jsem k ní z fotbalu,“ připomněl. „A začali jsme pozvolna, měl jsem pohybový základ. V mladém věku jsem se nepřetrénoval.“

O víkendu ho v Ostravě čeká halové mistrovství republiky. „Loni jsem byl stříbrný, takže titul by byl fajn, ale konkurence na mé trati je u nás obrovská. Jakákoliv medaile by pro mě byla úspěch,“ řekl dosavadní dvojnásobný halový český šampion.