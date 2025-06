Staněk se zranil na ostravském mítinku, kde absolvoval jen úvodní pokus dlouhý 19,69 metru a obsadil sedmé místo. Pak s ledem na prsním svalu zamířil do útrob Městského stadionu a s českou reprezentací ve středu neodletěl na mistrovství Evropy atletických družstev, které ve čtvrtek začíná v Madridu.

Místo toho zamířil na lékařské vyšetření. „Potvrdilo se, že tam mám prasklinu, zhruba dva a půl centimetru. Předpokládá se, že doba léčení by měla být měsíc, ale samozřejmě je to v začátcích, těžko se to dá odhadovat,“ řekl bronzový medailista z letošního halového mistrovství Evropy.

V úvodu venkovní sezony se trápil, ale 10. června si na mítinku Kladno hází vylepšil sezonní maximum pod širým nebem na 20,71 metru. Teď ho v rozletu zastavil zdravotní problém. „Samozřejmě mě to mrzí, protože už jsem se začínal cítit lépe a lépe a přijde zrovna tohle. Nedá se nic dělat, ta zranění jsou součástí sportu a budu bojovat,“ uvedl.

Nechtěl zatím odhadovat, kdy se vrátí na mítinky. „Pro mě je teď prioritou zaléčit ten sval úplně, aby se to nevracelo,“ řekl Staněk, kterého v týmu pro Madrid nahradil Tadeáš Procházka.