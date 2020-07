Koulař Staněk posunul v Domažlicích letošní české maximum na 21,24 metru

Muži - 800 m: 1. Šinágl (Olymp Praha) 1:51,13, 5000 m: 1. Zemaník (Vítkovice) 14:20,24, koule: 1. Staněk (Dukla Praha) 21,24, disk: 1. Bárta (Olymp Praha) 61,37, oštěp: 1. Veselý (Dukla Praha) 76,14.

Ženy - 800 m: 1. Ficenec (Sparta Praha) 2:07,50, 5000 m: 1. Joglová (HERE TO WIN) 16:31,28, koule: 1. Červenková (USK Praha) 18,01, disk: 1. Staňková (Kladno) 58,29, oštěp: 1. Viscaová (It.) 54,75.