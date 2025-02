Koulař Staněk skončil na mítinku v Liévin třetí, nestačil pouze na dvojici Italů

Českého rekordmana porazila dvojice Italů. Vicemistr světa Leonardo Fabbri se na pět centimetrů přiblížil k hranici 22 metrů a ujal se vedení v letošních tabulkách.

Ostravský vítěz Zane Weir si vylepšil sezonní maximum na 21,72. Před českým rekordmanem v původních výsledcích figuroval ještě Jamajčan Rajindra Campbell, ale jeho výkon 21,34 nakonec neplatil.

„Od rozhodčích to bylo takový váhavý, protože pustili po třech neplatných pokusech zpátky do soutěže Američana s Jamajčanem, to bylo nestandardní, narušilo to, byla desetiminutová pauza kvůli tomu,“ řekl Staněk v nahrávce pro média.

„S umístěním jsem spokojený, ale ne s výkonem, protože v tréninku už to bylo úplně o něčem jiném. Tady je bohužel nestandardní halový kruh, snad posypaný pískem a je fakt pomalý. Takže to byl boj, ale relativně jsem se s tím popral, ale těším se na rychlý halový kruh,“ vylíčil.