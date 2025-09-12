Místo dezertu mám kávu. A jinak maso. Staněk o výživě koulařů i lásce k espressu

Koulař Tomáš Staněk se hecuje v kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu. | foto: Reuters

Michal Koubek
  20:00
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Přikývne, že zářijový termín mistrovství světa mu zachránil sezonu. Na červnové Zlaté tretře si natrhl prsní sval, dva týdny se léčil, další pak trvalo, než do toho zase mohl řezat. Koulař Tomáš Staněk už je však fit. Připravený na Tokio. Na svůj pátý světový vrchol.

Jen z této akce chybí v jeho bohaté sbírce medaile, nejlépe dopadl v Londýně 2017, kde skončil čtvrtý. Jinak si už z halových či venkovních dějišť přivezl sedm velkých kovů. Je patnáctinásobným mistrem republiky. Ve čtyřiatřiceti letech mazák pětadvacetičlenné české tokijské výpravy.

Býváte ještě někdy vůbec nervózní?
Je pravda, že dřív jsem býval víc.

Teď už i mistrovství světa berete jako každý jiný závod?
To bych zase neřekl. Přirovnal bych ho k byznysu. Iks měsíců něco domlouváte, dřete a pak s tímto vědomím jdete na jedinou schůzku, kde se všechno rozhodne. Jasně, že v den D mám pořád svědění různě po těle. Jde o takový zvláštní vnitřní tlak.

Není sranda ujíst 130 kilo. Jasně, mohl bych jít do fast foodu, dát si čtyři hambáče, jenže bych vypadal trochu jinak. Chci, abych měl jídlo kvalitní, ne prefabrikáty.

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

ONLINE: Sparta ve šlágru s Třincem zvyšuje, Pardubice prohrávají s Libercem

Sledujeme online

Hokejová extraliga pokračuje kompletním druhým kolem. Mistrovská Kometa zvítězila v Mladé Boleslavi 3:1, Karlovy Vary v podkrušnohorském derby rozdrtily Litvínov 4:0 a Vítkovice zvládly nájezdy proti...

Místo dezertu mám kávu. A jinak maso. Staněk o výživě koulařů i lásce k espressu

Od našeho zpravodaje v Japonsku Přikývne, že zářijový termín mistrovství světa mu zachránil sezonu. Na červnové Zlaté tretře si natrhl prsní sval, dva týdny se léčil, další pak trvalo, než do toho zase mohl řezat. Koulař Tomáš...

Ani neutrálně. Ruští bobisté a skeletonisté dostali stopku pro olympijské hry

Olympijské soutěže bobistů a skeletonistů v Miláně a Cortině d’Ampezzo budou v příštím roce bez ruských závodníků. Mezinárodní federace obou sportovních disciplín IBSF na kongresu v dějišti soutěží v...

Němci jasně prošli do finále EuroBasketu, proti Finům opět řádil Schröder

Němečtí basketbalisté porazili v semifinále mistrovství Evropy Finsko 98:86 a jediná výhra je v Rize dělí od toho, aby k předloňskému světovému titulu přidali zlato i z kontinentálního šampionátu....

Juniorka Bukovská vybojovala bronz na MS v cross country

Šestnáctiletá bikerka Barbora Bukovská vybojovala na mistrovství světa horských kol bronz v závodě juniorek v cross country. Talentovanou českou cyklistku porazily v Crans Montaně jen vítězná...

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

Philipsen má na Vueltě etapový hattrick, Otruba je bojovníkem dne

V prvním týdnu španělské Vuelty vyhrál Jasper Philipsen dvě etapy, posledních několik dní byl ale belgický cyklista týmu Alpecin-Deceuninck téměř neviditelný. Přiznal, že v horách se trápil víc, než...

UEFA se slitovala nad Flickem, Barcelona začne Ligu mistrů s trenérem na lavičce

Fotbalisté Barcelony vstoupí příští týden v Newcastlu do nové sezony Ligy mistrů i s trenérem Hansim Flickem na lavičce. Katalánský tým, který se v elitní soutěži představí i v lednu v Praze proti...

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který...

Američané před Davis Cupem schovávají hvězdu. Berdych tuší: Může to být zástěrka

Má být hlavním tahounem amerického výběru v utkání druhého kola Davis Cupu proti českým tenistům. Pátý hráč světa Taylor Fritz také figuruje v zápasové nominaci, ale čtvrtečního losu se nezúčastnil,...

Doping v centru dění. Knighton se na čtyři roky zastavil, vicemistryně přijde o MS

Americký sprinter Erriyon Knighton dostal čtyřletý trest za doping. Arbitráž CAS tak rozhodla v případu z března 2024, kdy měl dvojnásobný medailista z dvoustovky na mistrovství světa při...

Čeští veslaři slavili v Banyoles. Na největší regatě světa ovládli několik závodů

Od středy probíhá ve španělském Banyoles světová regata ve veslování kategorie Masters. Na jezeře, kde se v roce 1992 konaly také závody letních olympijských her v Barceloně, uspěli v nabité...

