Místo dezertu mám kávu. A jinak maso. Staněk o výživě koulařů i lásce k espressu

Jen z této akce chybí v jeho bohaté sbírce medaile, nejlépe dopadl v Londýně 2017, kde skončil čtvrtý. Jinak si už z halových či venkovních dějišť přivezl sedm velkých kovů. Je patnáctinásobným mistrem republiky. Ve čtyřiatřiceti letech mazák pětadvacetičlenné české tokijské výpravy.
Býváte ještě někdy vůbec nervózní?
Je pravda, že dřív jsem býval víc.
Teď už i mistrovství světa berete jako každý jiný závod?
To bych zase neřekl. Přirovnal bych ho k byznysu. Iks měsíců něco domlouváte, dřete a pak s tímto vědomím jdete na jedinou schůzku, kde se všechno rozhodne. Jasně, že v den D mám pořád svědění různě po těle. Jde o takový zvláštní vnitřní tlak.
Není sranda ujíst 130 kilo. Jasně, mohl bych jít do fast foodu, dát si čtyři hambáče, jenže bych vypadal trochu jinak. Chci, abych měl jídlo kvalitní, ne prefabrikáty.