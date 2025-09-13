Hořkosladké Tokio pro Staňka. V jeden den kvalifikace i finále? Hloupost, jde o zranění

Michal Koubek
  17:03
Od našeho zpravodaje v Japonsku - Po třetím pokusu plácl rukama, až se kolem něj rozvířilo bílé magnézium. Pak si sedl na lavičku a boj o medaile sledoval už jen zpovzdálí. Koulař Tomáš Staněk ve finále mistrovství v Tokiu obsadil výkonem 19,91 metru dvanácté místo. „Hořkosladké,“ hodnotil.
Český koulař Tomáš Staněk se chystá na pokus ve finále MS v Tokiu.

Český koulař Tomáš Staněk se chystá na pokus ve finále MS v Tokiu. | foto: ČAS/Soňa Maléterová

Český koulař Tomáš Staněk ve finále MS v Tokiu
Tomáš Staněk se loučí s koulařským finále.
Tomáš Staněk se připravuje k vrhu ve finále koulařů.
Tomáš Staněk se opírá do kvalifikačního pokusu na MS v Tokiu.
Za účast ve finále spokojenost, ale výkon v něm mrzí?
Přesně tak. Za finále jsem strašně rád. Po celé sezoně a po velkém zranění na docela důležitém místě (natržený prsní sval) můžu být vůbec rád, že jsem tady soutěžil. Mohl jsem být třeba dvacátý, patnáctý, prostě kousek od finále. Ale zarputilost, že jsme do toho s trenérem šli naplno a povedlo se nám dotrénovat, finále vykouzlila.

A v něm?
Už bylo vidět, že jsem přece jen nevyházený. I když jsem se cítil dobře, tak mi koule utíkala, nebylo to zkrátka ono. Při rozcvičování se mi jeden pokus povedl, určitě letěl na nejlepší letošní výkon, za ten bych byl rád. Ale jak říkám, když jsem nevyházený, je to těžké.

Staněk byl ve finále MS poslední. Nedařilo se ani Maňasové a končí také tyčkaři

Jak jste na tom byl se silami po dopolední kvalifikaci?
Celkem dobře, byl jsem rozcvičenější z rána. Jen můj prsní sval se už hlásil, že přichází stopka. Už po druhém pokusu jsem cítil, že ho mám zatažený.

V místech, kde jste ho měl natržený?
Hodně blízko. Říkal jsem si: Uvidíme, buď prdne, nebo ne. Stejně teď po sezoně bude čas na zotavení. Ale naštěstí vydržel. Člověk to musí brát tak, jak to je.

Tomáš Staněk se připravuje k vrhu ve finále koulařů.

Co jste říkal na překvapivě druhého Mexičana Uziela Muňoze?
Co jsem říkal? Chudák Tom Walsh. Hodit 21,94 a být bez medaile? Trochu jsem si připomněl Darlana Romaniho v Dauhá, kde nebyl na pódiu ani s výkonem 22,53. Ale určitě klobouk dolů, Muňoz zazávodil velice, velice dobře. Na to, že nebyl bůhvíjaký ani v kvaldě, tak krásně trefený pokus.

Řekl byste, že se absolvování kvalifikace a finále v jeden den projevilo na výkonech všech?
Mexičanovi to asi úplně nevadilo. Ale ne, myslím, že jde o hloupost. Udělejte to všem atletům a pak budou výkony a statistická data! Nikomu by se to nelíbilo. Nevím, proč to dělají pořád koulařům. I s Kubou Vadlejchem jsme se bavili, co na to říká, a shodli jsme se, že hlavně pro starší to není ono. Já mezi házením potřebuju dva dny díru, abych se dal úplně do kupy. Pro mladé to může být fajn, ale i tak to je vabank. Dnes jsem strávil čtyři hodiny v autobuse. Jasně, rozcvičíte se, ale i tak.

Místo dezertu mám kávu. A jinak maso. Staněk o výživě koulařů i lásce k espressu

Dá se s tím něco dělat? Budete třeba skrz komisi atletů tlačit na Světovou atletiku, aby vám vyšla vstříc?
Nevím, nevím. Nejsem jediný, kdo si na to stěžuje. Přijde mi to i jako neznalost atletiky nebo lidského těla. Když to na konci sezony a ještě v takových vedrech ženeme do vypětí, jde o zranění. Ale to asi kluci z kanceláří, co si jdou po práci jen zaklusat, neví.

V příštím roce koule na novém „Ultimátním šampionátu“, který Světová atletika chystá v Budapešti, ani nebude. Přitom jde o disciplínu, v níž Američan Crouser boří rekordy a spousta dalších pak vrhá za 22 metrů.
Když je pan ředitel (Sebastian Coe) bývalý běžec, je to pochopitelné. Vždycky jsou asi běhy protěžovanější. Říká se, že je v nich těžší postoupit do finále. Asi není takový hlas. Uvidíme, jak to bude na dalším světovém šampionátu, abychom neměli kvalifikaci a finále třeba tři hodiny po sobě.

Hořkosladké Tokio pro Staňka. V jeden den kvalifikace i finále? Hloupost, jde o zranění

