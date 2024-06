Staňka motivoval i film Gladiátor. Ve finále můžu hodit i o metr dál, věří

Rozhodčí mu nakonec naměřili 20,53 metru a zbytek úvodní části soutěže už sledoval s takřka stoprocentní jistotou postupu.

Nakonec v kvalifikaci obsadil páté místo a v sobotu večer může vyhlížet boj o medaile. Do něj nastoupí jako obhájce bronzu z posledního šampionátu v Mnichově 2022.

Kvalifikace přesně podle plánu?

Ano. Byl jsem rád, že noha drží. Taky jsem se chtěl co nejvíc pošetřit do finále. Což se mi podařilo. Jsem fakt rád. Po tom všem, co jsem si vytrpěl… Taky to byl můj první závod v letní sezoně. Člověk je při něm vždycky všelijaký.

ME v atletice 2024 příloha iDNES.cz

Byl jste nervózní?

Je to specifické. Říkal jsem si, že se v kvalifikaci nastavím, že se nebudu dívat na nikoho jiného. Chtěl jsem se soustředit jen na svoje věci. Nařídil jsem si, že za dvacet hodím, vždyť na tréninku jsem problém neměl. I při rozcvičení bylo vidět, že to netáhlo, ale pokusy letěly ke dvaceti. Tak jsem věřil.

Vrhl jste dokonce 20,53. Zbylé dva pokusy jste pak vynechal. Věděl jste, že to bude stačit?

Koukali jsme s trenérem, kdo jak zhruba hází. Říkali jsme si, že 20,53 je na Evropu celkem kvalitní výkon. Na druhou stranu jsem si ale i samozřejmě říkal, že je přece jen olympijský rok, je večer, není to ranní kvalifikace. Takže první pokus mohl spoustu lidí svázat, a proto jsem zůstával na stadionu a sledoval, jak to dopadne.

Koulař Tomáš Staněk v kvalifikaci atletického mistrovství světa v Budapešti

Co jste si o soupeřích pomyslel? Postupovou metu 20,70 metru přehodil jen domácí Fabbri. Naopak jeho krajan Weir se trápil a dál šel z posledního místa za 19,71.

Byl bych opatrný. Už jsem si kolikrát říkal: Jo, tak večer hodím 22. A ve výsledku to pak až takové nebylo. Nebo si naopak můžeme vzít Mihaljeviče. V Mnichově se zprvu trápil a pak vyhrál. Po kvalifikaci to z vás může spadnout a finále je úplně jiné.

Co ukázala kvalifikace vám osobně?

Že dobrý. Že i z kontrolovaných pokusů, které jsem rozjížděl pomalejc než na tréninku, se dá hodit. Věřím, že klidně ještě můžu metr přidat. Uvidíme zítra.

O nohu jste se už mohl opřít naplno?

Na takových 70-80 procent. Spíš je to takové, že jak se člověk hlídá, tak jsem se bál, abych neudělal nějakou blbost a abych pokus neprovedl jinak než jsem zvyklý. Je to zrádné. Řeknete si, že ho uděláte pomaleji, že to bude v pohodě, jenže jak je tělo zvyklé na jiný pohyb, dáte špatně nohu a něco se stane. To je přesně případ Domažlic (kde si Staněk na začátku května při rozcvičce poranil tříslo). Říkal jsem si, že je zima, pokus udělám pomaleji. A bum ho. Vytočil jsem nohu jinak a hned to bylo.

Jste rád, že vás tentokrát finále čeká až druhý den?

Určitě. Nechci se dotknout nějakého člověka nahoře, který tyhle věci vymýšlí, ale myslím, že pro atletiku je to úplná blbost. Lidi bývají unavení. Myslím, že to bude znát i u diskařů, kteří si Černého Pera vytáhli tentokrát. I jeden pokus v kvalifikaci hodně stojí.

Jak moc vás vyčerpá?

V Mnichově jsem měl obrovskou formu, říkal jsem si: Jen jsem to odchodil a dal jsem v kvalifikaci 21,50. Jenže předtím jsem byl taky zraněný, měl jsem problémy s kotníkem. Proto mi chyběly objemy a odpoledne jsem byl úplně kožený, total. Ptal jsem se: Co se děje? Ještě dopoledne jsem házel o metr dál. Najednou jsem se roztočil a hodin jsem jednadvacet.

Nešlo to.

V kvalifikaci se sice šetříte, ale stejně. Jdete na stadion, rozcvičíte se, to jsou dvě hodiny. Chroupe vám hlava, což vás taky unavuje. Fakt náročné. I když dáte jeden pokus. V televizi možná vypadá, že to je hrozně jednoduché, ale děláme výbušnou disciplínu. Musíte přijít, prásk a dát třeba 20,50. Což vás vyčerpá.

Více než sedmdesátitisícový Olympijský stadion byl zaplněný jen sporadicky, přitom italští koulaři mají mít nejvyšší ambice. Byla pro vás páteční atmosféra zklamání?

O zklamání bych nemluvil. Ale čekal jsem víc, to je pravda. Když jsem sem přišel, tak jsem koukal: No, na to že je večer, tak nic moc. Tohle bych čekal spíš dopoledne.

Tak jste si aspoň užil ikonický rozcvičovací stadionek s antickými sochami?

Krásný. Povídal jsem Tadeášovi Procházkovi, že až ho uvidí, tak to je něco. Fakt krásné. Jak se říká, padne sem jak zadek na hrnec. I ty okolní borovice… Včera jsme navíc koukali na gladiátora.

Tak jste si na něm i připadal?

Tak nějak. Říkal jsem si: Čau, pěkný. Jdeme na to. (smích) Je hezké mít možnost tady závodit. Vydřít si, že můžeme být na největších stadionech na světě. Ze začátku to je možná svazující, ale teď je to pěkné.