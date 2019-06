Půjčil soupeři kouli a pak s ním prohrál. Už to neudělám, smál se Staněk

Vadlejch: Házel jsem jak prase Na stadionu, kde trénuje v průměru třikrát týdně, se v pondělí na Odložilově memoriálu představil i nejlepší český oštěpař současnosti.

Vicemistr Evropy z loňského roku Jakub Vadlejch potvrdil stoupající tendenci svých výkonů, když vylepšil letošní maximum na 85,75 metru a zařadil se na osmé místo světových tabulek. „Pětaosmdesát metrů se vždycky počítá. Výhry si hodně cením, doma je o to cennější. Znám tady opravdu každý centimetr trávy, publikum bylo dokonalé, závod jsem si užíval,“ popisoval. A to i přesto, že technicky se mu vůbec nevedlo. „Házel jsem trochu jako prase,“ smál se. „Technicky to nikterak oslnivé nebylo, určitě je co vylepšovat.“ Jak moc se mu to daří, může ukázat už za týden na Diamantové lize v Oslu a pak stejně jako Staněk na Zlaté tretře v Ostravě. „A já věřím, že to bude lepší a lepší,“ říká.