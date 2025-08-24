V neděli odpoledne se v Jablonci dostal do vedení hned prvním pokusem, který měřil 20,10, nakonec zvítězil o metr a půl.
A po závodě přiznal, že vzhledem ke zdravotním patáliím z poslední doby uvažoval, že soutěž po první sérii, kdy už měl zlato v podstatě jisté, zabalí.
„Ale byl to můj poslední závod před mistrovstvím světa, tak jsem si říkal, že zkusím vykřesat něco víc, protože v tréninku už jsem se cítil docela dobře. A popravdě jsem čekal lepší výkon.“
Věřil si minimálně na 20,50 metru, ale kromě nerozzávodění ho zbrzdilo i chladné počasí, které dalekým pokusům a rychlým časům obecně nepřeje.
Čtyřiatřicetiletý český rekordman tak alespoň otestoval pravý prsní sval, který si zranil na konci června na Zlaté tretře. Měl v něm dvouapůlcentimetrovou prasklinu.
„Ještě mě trochu táhne, ale na jiných místech než tam, kde jsem ho měl natrhnutý. Což je pro mě důležité. V tréninku už do toho řežu naplno a i v horších pozicích než dneska a tím získávám sebejistotu, abych se o sval nebál. Protože kdybych se bál, tak nemusím jezdit na mistrovství světa.“
Po klání v Ostravě začal intenzivně rehabilitovat, motivovala ho vidina startu právě na MS v Tokiu. Tím, že letos je hlavní vrchol sezony posunutý a začíná až 13. září, měl Staněk naději, že ho stihne.
„Zotavování trvalo, protože natrhnout si sval a zhojit ho je jedna věc, ale pak je potřeba ho posílit, abyste do koule mohli fláknout naplno,“ přiblížil. „Zranění se mi zhojilo rychle, až jsem byl překvapený, ale pak trvalo ještě zhruba měsíc, než se mi ta díra úplně zacelila.“
Koulaři Staňkovi na Zlaté tretře praskl sval, léčba by měla trvat asi měsíc
A díky příznivému průběhu léčby se nakonec vrátil už o minulém víkendu na republikovém šampionátu družstev v Ostravě, kde zapsal výkon 19,47. V Jablonci se zlepšil, ale ne o tolik, o kolik by si přál.
„Prvním hodem jsem dal v uvozovkách zajišťovák 20,10, ale když to pak chci rozjet, tak se tělo kříží. Ještě nejsem vyházený, nemám to tak vypiplané.“
Do venkovního vrcholu sezony v Japonsku mu ještě nějaký čas zbývá, a tak plánuje ještě závěrečné soustředění.
„Odhodlání mám a těším se. O postup do finále se budu rvát ze všech sil,“ ujišťuje. „Myslím, že v přípravě a při rehabilitaci jsem toho udělal dost, a teď už to jen doladit.“