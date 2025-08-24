Už do toho řežu naplno, hlásí Staněk. Trhlinu v prsním svalu vyléčil a vyhlíží MS

Stanislav Kučera
  17:57
Při rozhovoru si na pravý prsní sval, který si na konci června natrhl, ještě párkrát ukázal, ale hovořil o něm pozitivně: „V tréninku i tady v Jablonci už jsem házel naplno.“ Tomáš Staněk vyhrál na republikovém šampionátu soutěž koulařů výkonem 20,17 metru, šlo o jeho poslední start před mistrovstvím světa v Tokiu, na které se stihl uzdravit.
Fotogalerie2

Koulař Tomáš Staněk na mistrovství republiky v Jablonci | foto: ČTK

V neděli odpoledne se v Jablonci dostal do vedení hned prvním pokusem, který měřil 20,10, nakonec zvítězil o metr a půl.

A po závodě přiznal, že vzhledem ke zdravotním patáliím z poslední doby uvažoval, že soutěž po první sérii, kdy už měl zlato v podstatě jisté, zabalí.

„Ale byl to můj poslední závod před mistrovstvím světa, tak jsem si říkal, že zkusím vykřesat něco víc, protože v tréninku už jsem se cítil docela dobře. A popravdě jsem čekal lepší výkon.“

Věřil si minimálně na 20,50 metru, ale kromě nerozzávodění ho zbrzdilo i chladné počasí, které dalekým pokusům a rychlým časům obecně nepřeje.

Koulař Tomáš Staněk na mistrovství republiky v Jablonci

Čtyřiatřicetiletý český rekordman tak alespoň otestoval pravý prsní sval, který si zranil na konci června na Zlaté tretře. Měl v něm dvouapůlcentimetrovou prasklinu.

„Ještě mě trochu táhne, ale na jiných místech než tam, kde jsem ho měl natrhnutý. Což je pro mě důležité. V tréninku už do toho řežu naplno a i v horších pozicích než dneska a tím získávám sebejistotu, abych se o sval nebál. Protože kdybych se bál, tak nemusím jezdit na mistrovství světa.“

Po klání v Ostravě začal intenzivně rehabilitovat, motivovala ho vidina startu právě na MS v Tokiu. Tím, že letos je hlavní vrchol sezony posunutý a začíná až 13. září, měl Staněk naději, že ho stihne.

„Zotavování trvalo, protože natrhnout si sval a zhojit ho je jedna věc, ale pak je potřeba ho posílit, abyste do koule mohli fláknout naplno,“ přiblížil. „Zranění se mi zhojilo rychle, až jsem byl překvapený, ale pak trvalo ještě zhruba měsíc, než se mi ta díra úplně zacelila.“

Koulaři Staňkovi na Zlaté tretře praskl sval, léčba by měla trvat asi měsíc

A díky příznivému průběhu léčby se nakonec vrátil už o minulém víkendu na republikovém šampionátu družstev v Ostravě, kde zapsal výkon 19,47. V Jablonci se zlepšil, ale ne o tolik, o kolik by si přál.

„Prvním hodem jsem dal v uvozovkách zajišťovák 20,10, ale když to pak chci rozjet, tak se tělo kříží. Ještě nejsem vyházený, nemám to tak vypiplané.“

Do venkovního vrcholu sezony v Japonsku mu ještě nějaký čas zbývá, a tak plánuje ještě závěrečné soustředění.

„Odhodlání mám a těším se. O postup do finále se budu rvát ze všech sil,“ ujišťuje. „Myslím, že v přípravě a při rehabilitaci jsem toho udělal dost, a teď už to jen doladit.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Menšík vs. JarryTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 24. 8. 2025:Menšík vs. Jarry //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 6:3, 3:4
  • 1.05
  • -
  • 10.70
Fulham vs. Manchester Utd.Fotbal - 2. kolo - 24. 8. 2025:Fulham vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 14.00
  • 1.10
  • 12.00
Ostrava vs. SlováckoFotbal - 6. kolo - 24. 8. 2025:Ostrava vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 180.00
  • 800.00
Mönchengladbach vs. HamburgFotbal - 1. kolo - 24. 8. 2025:Mönchengladbach vs. Hamburg //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 7.00
  • 1.15
  • 14.00
Selechmetěvová vs. VondroušováTenis - 1. kolo - 24. 8. 2025:Selechmetěvová vs. Vondroušová //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 0:3
  • 20.00
  • -
  • 1.01
Como vs. LazioFotbal - 1. kolo - 24. 8. 2025:Como vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 2.40
  • 4.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Sparťanští fotbalisté jsou blízko účasti v Konferenční lize. V úvodním utkání závěrečného předkola porazili Riga FC 2:0, když se v první půli prosadil hlavou Kuchta a v samém závěru duelu Rrahmani....

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

US Open ONLINE: Valentová postupuje do druhého kola, Menšík i Vondroušová vedou

Sledujeme online

Grandslamové US Open letos začíná netradičně už v neděli a poprvé tak potrvá 15 dnů. V programu toho prvního figuruje pět českých tenistů: Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Markéta...

24. srpna 2025,  aktualizováno  19:14

ONLINE: Sparta - Dukla, favorit se šesti změnami. Hrají Milla, Sadílek i Mercado

Sledujeme online

Sparťanští fotbalisté hrají své jedenácté soutěžní utkání během měsíce. Během pohárového dvojzápasu s lotyšskou Rigou hostí v malém pražském derby Duklu. Poslední duel šestého ligového kola sledujte...

24. srpna 2025  19:11

ONLINE: Baník - Slovácko 2:0, domácí míří za první výhrou v sezoně, navyšuje Prekop

Sledujeme online

Zatím odehráli jen tři ligová utkání. Jedno odložili, druhé přerušilo počasí. A na kontě mají jediný bod. Teď fotbalisté ostravského Baníku uprostřed pohárových bojů s Celje hrají v šestém kole...

24. srpna 2025  17:14,  aktualizováno  19:06

Koulař Staněk má osmý domácí titul, Němejc završil sprinterský double

Koulař Tomáš Staněk poosmé vyhrál mistrovství republiky pod širým nebem. Ve druhém startu po červnovém zranění prsního svalu ze Zlaté tretry se dvakrát dostal za 20 metrů. Jeho vítězný pokus měřil...

24. srpna 2025  18:31

Kousková si na závěr polepšila, na turnaji LET ve Švédsku skončila osmá

Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour ve švédském Mölndalu dělené osmé místo. V závěrečném kole se posunula do první desítky díky dvěma ranám pod par.

24. srpna 2025  18:16

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

24. srpna 2025  8:48,  aktualizováno  18:04

Nejdřív pád, pak vítězství. Vingegaard na Vueltě slaví a obléká červený dres

Byl to parádní finiš. Až do posledních metrů cílového stoupání druhé etapy španělské Vuelty bojovala o vítězství plejáda slavných jmen. Nejvíce sil z nich ukázal dánský cyklista Jonas Vingegaard z...

24. srpna 2025

Už do toho řežu naplno, hlásí Staněk. Trhlinu v prsním svalu vyléčil a vyhlíží MS

Při rozhovoru si na pravý prsní sval, který si na konci června natrhl, ještě párkrát ukázal, ale hovořil o něm pozitivně: „V tréninku i tady v Jablonci už jsem házel naplno.“ Tomáš Staněk vyhrál na...

24. srpna 2025  17:57

Šépka se Sedlákem a Dvorníková s Břínkovou ovládli Beach Pro Tour v Brně

Čeští volejbalisté Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem a Valerie Dvorníková s Michaelou Břínkovou ovládli turnaj Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně. Nejvýše nasazení Šépka se Sedlákem porazili ve...

24. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  17:29

ONLINE: Grealish zařídil výhru Evertonu dvěma asistencemi, chystá se United

Sledujeme online

Fotbalisté Evertonu ve 2. kole anglické ligy doma porazili Brighton 2:0 a připsali si první výhru v nové sezoně. Dvěma asistencemi se blýskl Jack Grealish, jenž v létě přišel do klubu na hostování z...

24. srpna 2025  17:17

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Bittner odjíždí z Kolem Beneluxu jako vítěz bodovací soutěže, celkově je šestý

Pavel Bittner uzavřel cyklistickou Renewi Tour alias Kolem Beneluxu čtvrtým místem ve spurtu v poslední páté etapě a uhájil vítězství v bodovací soutěži. V konečném pořadí závodu elitní kategorie...

24. srpna 2025  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.