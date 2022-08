Jsem rád, že mohu pomuchlat medaili, řekl Staněk. Po 29 letech ukončil půst

Staněk se o bronz bál: Nečum, ať se něco nestane Slavnostní vyhlášení si koulař Tomáš Staněk užil mimo stadion, na němž předtím získal svůj bronz. Medaili totiž dostal o kousek dál, na pódiu v útulném travnatém ďolíčku pod září reflektorů, kde mu tleskala zhruba tisícovka lidí, kteří vydrželi v mnichovském Olympijském parku až do pozdního večera. Tomáši, je pro vás tato medaile i zadostiučiněním po zdravotních problémech, které vás postihly na jaře?

Určitě. Zranění kotníku se mi přihodilo, když jsem měl formu, a v tu chvíli to nemohlo být horší. Věděl jsem, že natržený vaz nebude na týden, do toho přišla infekce, bral jsem antibiotika, skoro dva měsíce jsem neházel. Bylo to těžké, ale do formy jsem se dostal. Pomohlo mi, že jsem měl Evropu, ke které jsem se mohl upnout. Kdybych měl jen mítinky, tak bych se snažil taky, ale Mnichov byl jiný motor. Získal jste tu svoji první venkovní medaili, dokážete ji porovnat s halovými?

Je to jiné. Tady máte otevřený stadion, nikdo nemá roušky, nemáte papírové panáky na židlích, prázdnou halu... To jsem zažil loni v Toruni, kde jsem získal halový titul, ale těžko se to s dneškem srovnává. Jsem strašně rád, že se mi povedlo získat medaili i venku. Pozoroval jste, jestli vás někdo ze soupeřů ze třetího místa v poslední sérii nesrazí?

Sledoval jsem Haratyka a Bukowieckého. Po koutku, jen když dopadala koule. Na Ponzia jsem se nedíval. Když se nedívám, ostatní většinou nehodí. Tak jsem si říkal: Nečum tam, ať se něco nestane. Radši jsem koukal na český tým na tribuně. Vítězný Chorvat Mihaljevič v poslední sérii vylepšil hodnotu svého zlatého výkonu až na 21,88, co jste tomu říkal?

Věděl, že má čistý štít, že už může riskovat a trefil se. Dobře, že taková dálka soutěž ozdobila a dobře i pro něj. Česko má díky vám první koulařskou medaili z venkovního šampionátu po 39 letech.

Takhle to zní hezky, zvlášť v téhle konkurenci, což mě těší dvojnásob. Kvalifikaci jste absolvoval ve stejný den jako finále, jak jste se s tím vyrovnával?

Co bych dal za ten dopolední pokus (21,39) ve finále... Kdybych byl ve stejném rozpoložení, mohlo to být lepší. Neříkám, že na vítězství, ale rezerva určitě byla. Ale to je kdyby. Třetí místo je lepší než brambora. Teď se medaile na Evropě berou za výkony, které dřív znamenaly medaili na světě. Koule šla celkově strašně nahoru, takže jsem rád, že jsem uspěl.