Druhý ale pozitivnější. Konečně jsem cítil energii, říká Staněk po mítinku Kladno hází

„Spokojenost pořád úplně nepanuje. Já ale budu vždycky nespokojený,“ kývl třiatřicetiletý Staněk, který letos v hale vybojoval evropský bronz. „Jsem nicméně hlavně rád, že jsem konečně cítil energii. Ta je pro mě alfa omega.“

Tu jste teď neměl?

Neměl. Pořád nevím, co to bylo. Jen vím, že jsem měl nějaké nižší hodnoty v krvi. Nejspíš šlo o přetrénování. Během soustředění v Africe jsem nebyl zraněný a trénoval furt. Pak jsme odjeli do Portugalska a tam taky. Většinou mě to během soustředění kleplo, měl jsem výpadek a potom jsem byl už do dalších tréninků relativně v pohodě. Tak teď mě to kleplo až po nich.

Na jak dlouho jste vypadl z tréninku?

Před Memoriálem Josefa Odložila tři dny, po něm čtyři. Trenér mi zákal chodit na stadion.

Jaké to pro vás bylo?

Strašné. Nevěděl jsem, co mám doma dělat. Přišlo mi to jako během covidu, když jsme měli karantény. Snažil jsem se jít s rodinou ven a podobně… Jenže když za sebou máte takové nepovedené závody, a navíc jste v situaci, kdy nevíte, co vám je a nemáte energii, byl jsem občas nepříjemný. Jsem rád, že už se snad blýská na lepší časy.

Jaký byl váš nejdelší pokus v Kladně?

Šel jsem zajišťovák. Jediné, co jsem se snažil, bylo zabrat veprostřed, abych nepřešlápl.

A ty další?

Jak jsem měl volno, tak jsem byl živější. S tím můžu být spokojený. Ale tím, jak jsem nevyházený a měl jsem nestandardní tréninky, tak byl každý pokus úplně jiný. Někdy jsem ho zapomněl nakopnout, někdy jsem zapomněl na levou nohu. V tom je otočka zrádnější, když ji jako celek neuděláte správně technicky, neletí to.

Koulař Tomáš Staněk během mítinku Kladno hází

Nicméně až do poslední série jste vedl, jenže pak vás přehodil Lincoln.

Mrzí to, Scott je potvora (smích). Ale jen ať si to vybere teď, já mu to zas vrátím někdy jindy, až půjde o medaile.

V záloze jsme měl ještě šestý pokus, ale už jste ho vynechal. Proč?

Jak jsem se vracel k lehčím tréninkům, tak svaly byly, jako kdybych iks měsíců nedělal nic. Musel jsem být opatrný, musel jsem i opatrně tónovat. Taky mě trošku trápil prsní sval, ale byl jen trošku přetažený, nic závažného. Tak proto.

Co vás čeká nyní?

Další závody budou Zlatá tretra v Ostravě (24. června). Ještě to musím domluvit s trenérem, ale doufám, že se už vrátím do standardního tréninku, jen musím trochu pomaleji. Dnešním projevem věřím, že to půjde. Když to učešu, na Tretře to bude lepší.

Myslyvčuk nejlepší, Sičaková druhá Druhé místo obsadila také oštěpařka Petra Sičaková. Hodila 59,45 metru a nestačila jen na Číňanku Tan Čchien-čchien (61,18). Další z předních českých oštěpařek Andrea Železná byla čtvrtá za 56,14 metru. Čtvrtkařka Barbora Malíková, která se vrátila do Česka o prázdninách mezi studiem v USA, doběhla třetí v čase 52,51. V mužském běhu na 400 metrů obsadil čtvrté místo domácí Matěj Krsek. Výkonem 46,25 navlas zopakoval výkon z Odložilova memoriálu. Pod hranici 46 sekund, kterou chtěl pokořit, se nedostal. Několik hodin před začátkem hlavního programu se radoval z vítězství český kladivář Volodymyr Myslyvčuk (75,98). Byl to jediný triumf českého reprezentanta na tomto mítinku.