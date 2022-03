Tam, kde začala medailová série. Koulař Staněk je připravený na Bělehrad

Mistrovství Evropy v Bělehradě 2017 – stříbro.

Mistrovství světa v Birminghamu 2018 – bronz.

Mistrovství Evropy v Glasgow 2019 – bronz.

Mistrovství Evropy v Toruni 2021 – zlato.

Pokud by ji měl dnes prodloužit, uvědomuje si, že by mu muselo vyjít všechno. Trápilo ho zdraví, navíc bude mít početnou konkurenci v čele s americkým světovým rekordmanem Ryanem Crouserem.

„S ním se soutěžit nedá,“ tvrdí třicetiletý Staněk. „Medaili čekám tak kolem 21,80, 21,70. Je tam dost dalších koulařů, výkony také jsou. Na druhou stranu je rozdíl hodit to na nějakém mítinku a hodit to na světovém finále.“

Staněk letos nejvíc vrhl 21,18. To ale tolik vypovídající není, protože ho krátce po startu sezony zastavilo zranění úponu pravého bicepsu. Kvůli němu startoval naposledy na Czech Indoor Gala zkraje února, pak měsíc naplno neházel, léčil se, vynechal republikový šampionát v Ostravě.

A v ohrožení byla i účast v Bělehradě. „Halová sezona je krátká, tak jsem si říkal, co s tím můžu dělat. Navíc je to halový svět, koule bude extrémně silná. Jet tam dobitý by nemělo smysl,“ uvažoval původně.

Stihl se ale dát do pořádku. Pět dní před odletem poprvé naplno trénoval a nyní se už cítí dobře. „Ještě pořád si to tejpuju pod loktem, ale ruka už je na tom naštěstí dobře,“ oddechl si.

První pokusy po tak dlouhé pauze pochopitelně nebyly ideální. Musel se do toho znovu dostávat. Nepřinášely mu ani tolik radosti jako obvykle. „Naštěstí se pak svalová paměť vrátila a začalo mě to zase bavit,“ povídal. Ba co víc, poslední trénink před odletem naznačil, že by se mu mohla navracet i původní výkonnost. „Něco tam je,“ říká s úsměvem.

Pomoci by mu mohlo, že tamní halu zná. Ví, kde je kruh, kde bude trenér. Navíc výprava bydlí blízko sportoviště, takže se nemusí spoléhat na autobusy.

Další plus je, že s návraty po zraněních má bohaté zkušenosti. Vždyť i před loňským zlatem z Toruně nebyl zcela fit. „Asi mi to tak možná vyhovuje,“ vykládá. „Je fakt, že do Toruně jsem jel ještě víc rozštípaný. Musel jsem si tejpovat prst na ruce, tříslo mě bolelo... Tak to snad teď bude lepší,“ doufá.

A věří, že i tentokrát vyzve nejlepší.