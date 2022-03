Staňkovo zklamání: Manko s loktem bylo delší, nebyl jsem dost vyházený

Před mistrovstvím jste laboroval se zraněním. Přesto je ale čtrnácté místo asi velkým zklamáním, že?

Určitě, velkým. Věděl jsem, že manko s loktem bylo delší, než by se hodilo. A když pak najednou potřebujete hodit jednadvacet a nemáte takový ten klid a babráte se v tom, tak děláte hlouposti: jste stažený, nejde vám to.

Zdravotní problémy už vás nijak nelimitovaly?

Ne ne, nelimitovalo mě nic, cítil jsem se dobře. Jen jsem to prostě nebyl já. Byli tam i jiní, kteří to pokazili (například Poláci devátý Haratyk, desátý Bukowiecki), ale tak to je. Pokazil jsem to tím, že jsem nevyházený. Na tréninku jsem už sice házel dlouhé pokusy, ale když to potřebujete, tak to z kapsy nevytáhnete.

Před šampionátem jste odhadoval, že na medaili by mohlo stačit 21,80 či 21,70 metru. Třetí Novozélanďan Walsh hodil 22,31. Překvapily vás tak daleké vrhy?

Už když jsme s trenérem viděli na rozcvičování Romaniho (nakonec 22,53), tak jsme docela vyvalili oči. Od Crousera (22,44) mě to nepřekvapilo, čekal jsem, že hodí i dál, a od Walshe (22,31) trošku ano. Čekal jsem, že hodí 21,90, ne že to tam takhle vypálí. A navíc hned prvním pokusem. Byla to kvalita.

Jaké jste měl rozcvičování vy?

Ten závod byl dlouhý. Věděl jsem, že bude ještě půl hodiny než půjdu k prvnímu pokusu. Proto jsem to vzal trochu vlažněji, abych se nezpotil a pak nevychladl. Takže jsem se soustředil na sebe.

Co vás čeká nyní?

Po halovce musím zregenerovat, aby se mi zahojily ještě nějaké bolístky. Potom letíme do Afriky. Musím to ještě probrat s trenérem, ale podle mě to hlavní, co potřebuju, je házet. Naházet si stabilitu, protože tím, že se nám konkurence rozrostla ještě o dva Italy (Weiera a Ponzioa), tak bude v létě potřeba na medaili kvalitní výkon. Opravdu se na to musím připravit.

Už víte, na co konkrétně? V rychlém sledu následují mistrovství světa v Eugene a Evropy v Mnichově.

Ještě jsme to nerozebírali. Měli jsme dost trablů s loktem, s covidem a dalšími. Takže jsme si řekli, že to budeme řešit později.

Dají se ve formě zvládnout obě vrcholné akce?

Zatím úplně nevím. Když člověk bude ve formě a trošku si nechá poradit od lidí, kteří mají s přelety a jet lagy zkušenosti... Určitě se musíme pobavit a musím se zkoncentrovat, abych nekončil v kvalifikacích, protože to mě opravdu nebaví.