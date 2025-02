Pořád se hojím dobře. Staněk se v Ostravě nabudil: Zatím se mi daří vyladit formu

V úvodu soutěže se mu nedařilo. V první sérii Staněk platný vrh nezapsal a ve druhé kouli poslal jen na hodnotu 19,30 metru.

Ta by mu sice český titul vynesla, on ovšem pochopitelně míří na jiná čísla. Mezi domácími koulaři nemá konkurenci, proto závody z velké části hodnotí podle metrů, které se u jeho jména rozsvítí.

„Mohlo to být vyřešené prvním pokusem, kdybych nebyl laxní,“ vyčítal si jedenatřicetiletý český rekordman. „Věděl jsem, že jsem na tom dobře. V rozcvičování jsem hodil dvacet jedna. Do závodu jsem ale vstoupil s tím, že nejdůležitější je pro mě vyhrát a nešel jsem po nějakém extra dalekém hodu. Což možná byla příčina slabších pokusů. Musel jsem se pak trochu naštvat, aby tělo spolupracovalo a nebylo přivypnuté.“

Nastartoval se v páté sérii, v níž poslal náčiní na značku 21,18 metru. Zvedl ruku a prsty zaťal v pěst. Nové sezonní maximum. Čtvrté místo letošních evropských tabulek. Velké povzbuzení před kontinentálním vrcholem!

„Jestli mě to pasuje do role kandidáta na medaili, na to nějak nemyslím. Spíš jsem rád, že výkony jdou nahoru, že jsem trefil pěkný pokus,“ má jasno majitel šesti medailí ze světových či evropských vrcholných akcí. „Ale ještě samozřejmě nejsem tam, kde bych chtěl být. Nějaký čas ještě je. Udělám všechno, abych na Evropu odjel v co nejlepší formě. Což zatím vypadá, že se mi daří.“

Přitom ještě před pár měsíci to tak nevypadalo.

Staňka dlouho brzdilo zranění ruky. „S utrženou kostí jsem do tréninku nemohl vlétnout jako normálně a i fyzická příprava byla hodně narušená. Zhruba do Vánoc jsme testovali, co ruka vydrží. I pak se bolest občas ozývala, tak jsme s tím trochu laborovali,“ ohlíží se.

Dokonce přemítal, jestli nebude lepší, kdyby halovou sezonu tentokrát zcela vynechal a všechny síly raději upnul na léto, během něhož ho čeká mistrovství světa v Tokiu.

„Bylo to specifické zranění. Nikdo mi nemohl říct: Hodíš naplno a bude to dobré. Není to jako když důchodce uklouzne na ledu, zlomí si krček a doktoři přesně ví, jak je na tom. Jedním hodem nebo jedním špatným pohybem v posilovně se mi to mohlo vrátit,“ popisuje.

Do přípravy se proto pustil pozvolna. „Postupně jsem si ji oťukával jako ryba háček,“ usmál se. „Teď si už ale myslím, že to je zažehnané. Manko mám, házím zhruba o měsíc kratší dobu než běžně. Ale vzhledem k tomu, že jsme halu nebrali jako prioritu, jsem velmi spokojený, jak se zatím vyvíjí.“

Český koulař Tomáš Staněk ve finále mistrovství Evropy v Římě.

Začal v Jablonci hodem 20,49 metru, na Czech Indoor Gala zapsal 20,91, na mítinku ve francouzském Liévin vrhl 20,79 a získal bronzovou medaili, v Nehvizdech přidal 20,88 a v Ostravě už hranici jedenadvaceti metrů prolomil.

Halové mistrovství republiky pro něj bylo posledním závodem před odletem do Apeldoornu. Nyní ho čekají ještě závěrečné tréninky, zkraje března bude v Praze už spíš odpočívat a 6. února se nejspíš vydá do Nizozemska, kde se do akce pustí v neděli 9. března.

Po evropském šampionátu už mistrovství světa v čínském Nankingu neplánuje. „Vzhledem k tomu, že jsem ani nevěděl, jestli absolvuju halovou sezonu, jsem o něm neuvažoval. Ale nakonec to jde. Na to, že stárnu, tak se hojím pořád dobře,“ usmál se.

Což je před evropským šampionátem povzbuzení.