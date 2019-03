Nevěděl jsem, že je konec. Za bronz jsem nesmírně rád, řekl koulař Staněk

„Beru každou medaili, když není bramborová,“ řekl 27letý český obr. Zatímco pod širým nebem na MS v Londýně 2017 a loni na ME v Berlíně skončil vždy čtvrtý, z haly v posledních třech letech přiváží medaile pravidelně.



„Byl jsem rád, že mám medaili, ale nejdřív jsem si myslel, že jdu na další pokus,“ líčil.



Kdo vám jako první oznámil, že jste obsadil třetí příčku?

Šel jsem k trenérovi (Janu Tylčemu) poradit se před dalším pokusem. A on mi oznámil, že mám bronzovou medaili. Nevěděl jsem, co je zrovna za pokus.

Co se vám tehdy honilo hlavou?

Byl jsem moc rád, že mám medaili. Na druhou stranu mě strašně štvaly pokusy, které jsem vyloženě zkazil. Ani jeden pokus se mi technicky nepovedl.

ZPRAVODAJSTVÍ z večerního programu 1. dne HME v Glasgow

Přitom po dopolední kvalifikací jste působil spokojeně. Do finále vám stačil jediný pokus.

A právě pouze druhý, medailový pokus byl podobný tomu kvalifikačnímu. Ale ani ten nebyl stoprocentní. Byl to takový zajišťovák, protože poprvé jsem trefil ochranou síť. Rozhodně jsem nečekal, že bude nejlepší.

Co se proti kvalifikaci změnilo, že jste se ve finále technicky trápil?

Člověk se musí podruhé rozcvičovat. Určitě i to bere porci sil. Navíc mi chyběla závodní praxe, vrhal jsem letos v hale pouze v Jablonci a bylo to znát.

Cítil jste se při závěrečném pátém a šestém pokusu unavený?

Neměl jsem šťávu. Ale to bylo spíš tím, že jsem házel špatně, což bere strašně sil.

Zlatý Polák Haratyk poslal hned prvním pokusem kouli do vzdálenosti 21,65 metru, poskočil do čela evropský tabulek. Co jste si tehdy pomyslel?

Že mi vyfoukl zlato. Takhle jsem to chtěl já. Rozhodnout nejlépe už prvním pokusem.

Halová sezona pro vás skončila. Vrchol letní přijde nezvykle pozdě, až na přelomu září a října. Jaké budou vaše další atletické plány?

Odletíme na soustředění do Turecka. Čekají mě Diamantové ligy. Detaily plánu jsme ještě úplně neřešili. Určitě tam bude pár dnů volno. Loni jsem si něco podobného vyzkoušel na Kontinentálním poháru v Ostravě, který byl v září. A sezona byla strašně dlouhá, opět jsem se trápil se zraněním. Tomu se teď chci vyhnout.