„Určitě to není jednoduché,“ pousmál se devatenáctiletý český atlet na pondělní tiskové konferenci před startem venkovní části sezony. „Učím se, pak jdu trénovat a potom se zase učím. Nemám tolik času na regeneraci, i se mi špatně spí. Na to, kolik energie přes den vydám, spím dost málo.“

Do toho ještě léčil dozvuky zranění třísel, kvůli kterému vynechal celou halovou část letošní sezony. „Už je to jen maličká komplikace, nic vážného, co by mi mělo vzít velké závody,“ ujišťuje. „Můžu trénovat tak na 95 procent, těch pět procent mi bere maturita.“

Český desetibojař Tomas Järvinen vrhá koulí na juniorském MS.

Zkoušky bude skládat z češtiny, angličtiny, účetnictví a propojení managementu a ekonomie. „Tohle je nepříjemný stres, ale ze závodu v Götzisu mám zase příjemný,“ srovnává obě velké výzvy.

Na prestižním mítinku půjde do akce ve dnech 31. května a 1. června. A je zvědavý, jak se mu bude dařit. Kromě kvalitnější konkurence ho mezi dospělými čeká i těžší náčiní.

„Těším se neskutečně,“ přiznává. „Nejdůležitější je, abych tam předvedl aspoň něco a abych si závod užil. Očekávám od sebe celkem dobrý výkon, třeba vyrovnání osobáku z juniorů,“ naznačil, že by rád atakoval 8450 bodů, což mu loni vyneslo juniorské světové zlato.

Mítink v Götzisu letos navíc slaví padesátý ročník, a tak Järvinen, syn finského otce a české matky, bývalé vícebojařky, vyhlíží i skvělou diváckou kulisu. „A vím, že se tam sejde hodně silná konkurence, budou tam všichni z desetibojařské špičky. Je to podle mě největší závod víceboje, je na podobné úrovni jako mistrovství světa.“

A právě na světový šampionát dospělých, který se uskuteční letos v září v Tokiu, by se mladý český atlet rád kvalifikoval. Cesta na něj může vést přes mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu. „To bude hlavní závod sezony, a pokud se mi povede, mohl bych se na seniorské mistrovství dostat,“ plánuje.

Co k tomu potřebuje?

Český desetibojař Tomas Järvinen skáče do dálky na juniorském MS.

„Buď udělat ostrý limit 8550 bodů, což je celkem dost, nebo se dostat ze žebříčku. Tahle možnost vychází zhruba na dva víceboje nad 8250 bodů.“

Kdyby tyto mety dokázal atakovat, splnil by si velký letošní cíl: „Doufám, že bych mohl bojovat o top umístění na světě.“