Čech mezi evropskými nadějemi. Järvinen je fit a září v desetiboji

„Celá sezona byla dobrá a tohle je třešnička na dortu,“ usmíval se devatenáctiletý syn atletky a sportovní moderátorky České televize Kateřiny Nekolné a finského trenéra Miky Järvinena.

Pochopitelně si uvědomoval, že šlo jen o začátek.

Že podobná vyznamenaní pro něj musí být spíš motivací.

Nejnáročnější období je právě před ním, brzy ho čeká přechod z mládežnických kategorií mezi dospělé.

Tolik nadějí tuto cestu nezvládlo. „Rozdíl mezi mládežnickou a dospělou atletikou je obrovský,“ vykládal nedávno Pavel Sluka, šéftrenér reprezentace. „Nastoupit do vrcholového sportu znamená se něčeho vzdát. V hlavě musíte mít jasno, že chcete být dobrý nejen v regionálním měřítku, ale i na olympijských hrách. Není to tedy jen o výkonnosti, ale především o psychice.“

Podle svého kouče Josefa Karase by tohle všechno Järvinen v sobě mít měl.

Letos se v Limě stal juniorským mistrem světa. Jen deset bodů mu tehdy chybělo ke světovému rekordu této kategorie.

Také ho jen tak něco nezlomí, vždyť si ve svém mladičkém věku už prožil spoustu krušných chvil.

Trpěl psychosomatickým zvracením a k tomu se ještě pral se špatně fungující imunitou. Stávalo se, že byl nemocný klidně i pět měsíců v kuse.

„Stačila jakákoliv nervozita, a už jsem se pozvracel. Kvůli tomu jsem byl podvyživený a pořád nemocný. Jednou jsem postupně chytil snad všechny virózy. Od covidu po angínu,“ vykládal dřív.

Juniorský mistr světa v desetiboji Tomas Järvinen se svým trenérem Josefem Karasem.

Trénovat pořádné nemohl, kouč říkal, že jsou tak na třiceti procentech toho, jak se připravují ostatní.

Je pochopitelné, že si Järvinen občas pokládal otázku: Má cenu vůbec s atletikou pokračovat?

Ale místo černých myšlenek začal hledat řešení. Nastoupil do ordinace lékaře olympioniků Jiřího Dostala. Ten mu udělal kompletní krevní testy a zjišťoval, v čem konkrétně problémy vězí.

Järvinen začal víc a pestřeji jíst a doplňovat chybějící vitaminy. Nervozita? I s tou se vypořádal.

„Překonal jsem ji vlastní vůlí, už ji skoro nemám,“ pochvaluje si. „A letos jsem měl asi jen dvě virózy.“

I díky tomu se mohl pustit do pořádného tréninku, který ho vystřelil až k letošním úspěchům „Stoprocentní to asi ještě pořád není. Jdeme na to raději trochu pomaleji, abychom něco nepřehnali a nestal se nějaký karambol,“ popisuje. „I tak trénink bolí. Třeba teď jsem se vrátil z jednoho takového čtrnáctidenního soustředění. Čeká mě lehčí týden a pak zase přitvrdíme. Ale užívám si to.“

Český desetibojař Tomas Järvinen slaví na juniorském MS.

Cíle má pro příští rok jasné. Za vrchol považuje mistrovství Evropy kategorie U23 v Bergenu a rád by zamířil i na mistrovství světa dospělých do Tokia. A do toho ho ještě čeká maturita.

„Už teď se na ni lehce připravuju. Bude to náročnější rok, ale doufám, že to všechno zvládnu,“ věří.

Předpoklady má ty největší.