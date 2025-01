Juniorský šampion Järvinen v hale vynechá víceboj, zaměří se na čtvrtku

Nyní už je Järvinen v pořádku. „Teď jsme to na soustředění dali stoprocentně dohromady, už by s tím neměl být žádný problém. Ale kvůli tomu se radši v hale ještě vyhneme víceboji, abychom to nedráždili extra moc a nevrátilo se to,“ řekl Järvinen, který ještě na podzim plánoval zabojovat o účast na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu v sedmiboji.

Místo toho teď v tréninku hlavně běhá. „Mám čtyřikrát, pětkrát víc naběháno než jakoukoliv jinou sezonu,“ přiblížil. Myslí si proto, že by mohl v obvykle pomalejších halových podmínkách atakovat svůj venkovní osobní rekord 48,36 sekundy.

Pro venkovní sezonu se Järvinen chce vrátit k desetiboji. Jako juniorský mistr světa dostal pozvánku na prestižní mítink do Götzisu. Vrcholem sezony by pro něj mělo být červencové mistrovství Evropy do 23 let v Bergenu. Sní o startu na zářijovém seniorském MS v Tokiu.