Výkonnost výškařů šla trošku dolů, říká bývalý závodník Tomáš Janků

Co vám říká jeho světový rekord 245 centimetrů?

Když jsem skákal, tak mi to znělo fantasticky. A teď ještě fantastičtěji! To je výkon, který je nesmrtelně zapsaný v historii, ať ho jednou někdo překoná, nebo ne. Pro mě je to jeden z nejúžasnějších atletických výkonů.

Může ho vůbec někdo překonat?

Bylo období, kdy Ivan Uchov a Barším skákali přes dvě stě čtyřicet. Létali neuvěřitelně. Když skákal Javier, nebyly klasické halové mítinky jako teď. A povrch může trochu výkonu nahrát, odraz může lépe rezonovat. V Hustopečích byl rekord na spadnutí. Když jsme dělali testovací mítink v roce 2014 před halovým mistrovstvím Evropy v Praze, tak tam Uchov skočil 242. To byla obrovská rána. Tam se rekord chvěl. Teď může být zase chvíli v klidu, výkonnost výškařů šla trošku dolů. Není nikdo, kdo by mohl tuhle výšku atakovat.

Setkal jste se se Sotomayorem i ve společném závodě?

Měl jsem tu čest na olympiádě v Atlantě (v roce 1996), kde už byl trošičku zraněný. Ve finále jsme skočili stejně, mám pocit, že 225 centimetrů. A tehdy mě víc než finále bralo to, aby se mi podepsal. Byl jsem mladý kluk a skákal na olympiádě s borcem, který pro mě znamenal hrozně moc. Naštěstí jsme skončili stejně, při odchodu se mi podepsal. Mám dvojitý zážitek, nesmírná čest.

Jeho podpis pořád máte?

Manželka mi furt něco vyhazuje, že je doma bordel. Ale tohle bych doma našel. Nechal jsem si ho podepsat na startovní číslo z Atlanty, čísla si nechávám.

Čím Sotomayor vynikal?

Byl to silový skokan. Měl takový stredlařský odraz z flopu, nakopával to neskutečně. Tím se i zničil. Spočítali, že při odrazu měl na kotníku zatížení kolem tří tun, my ostatní tak dvě. Fakt do toho pral. Stačilo, aby při odrazu dal maličko špatně nohu, a už se to odrazilo na zranění. Na tom odešel. I tak ale vydržel dlouho.