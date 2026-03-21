Na lokty s Attilou. Horák se rozčiloval, pak radoval: Asi už mě jako menší hrozbu bral

Tomáš Kazda
  7:08
Od našeho zpravodaje z Polska - Parádní souboj na dva díly. Ten první si v rozběhu čtvrtky podmanil osmnáctiletý český atlet Tomáš Horák, v semifinále pak využil zkušeností o šest let starší Maďar Attila Molnár. Oba nakonec do finále na halovém mistrovství světa v Toruni prošli, ale trilogie z toho vzhledem k novému formátu nebude. Evropské halové rekordmany – jednoho absolutního a druhého juniorského – organizátoři nalosovali do jiných běhů.
Attila Molnár (vpravo) a Tomáš Horák v semifinále běhu na 400 metrů na HMS v Toruni | foto: Kacper PempelReuters

„Jsem moc rád, že jsem ve finále. I kdybych byl osmý, tak se nic neděje. Ale ještě zabojuju,“ slibuje osmnáctiletý český atlet, který se v jednom ze dvou čtyřčlenných finále postaví i proti dvěma největším favoritům – Američanovi Khalebu McRaeovi a Kanaďanovi Christopheru Morales Williamsovi, kteří letos oba běželi pod 45 sekund.

Vyhecují českého závodníka k dalšímu posunutí svého maxima, které od konce února činí 45,64? V Toruni zvládl v rozběhu 45,89, v semifinále si pak kvůli zdržení s Molnárem, který vyhrál souboj o místo na seběhu, pohoršil na 46,03.

Stačilo to, těsně ale přece.

V cíli jste se pořádně zlobil. Na sebe?
Byl jsem naštvaný ze svého výkonu. Měl jsem na to běžet líp a udělal jsem zbytečnou chybu na tom seběhu. Ale to snad spravím do finále a věřím, že ještě můžu překvapit.

Šel jste do závodu s tím, že chcete být na seběhu před Molnárem?
Trenér mi řekl, že vystrašit ho můžu nejvíc tím, že ho předběhnu a pak si poběžím vlastní závod. To se tak na stopadesátce možná ještě dařilo, ale pak jsem se bál, abych nešel do nějaké větší kolize a trošku jsem to vypustil. Stálo mě to nějaké síly a desetinky a ve finále se z toho musím poučit.

O pár hodin předtím jste Molnára předběhl. Vnímal jste, že už si vás pak trochu hlídá?
V rozběhu jsem ho dokázal porazit, tak už mě jako menší hrozbu bral. Asi si uvědomil, že nebudu až tak lehkej k poražení. Ale pošéfil to hezky, má prostě zkušenosti a má právo si říkat evropský rekordman. Umí to běhat.

Po doběhu semifinále jste ještě musel sledovat, zda někdo nepřekoná váš čas. Jaké to bylo?
Celkem v klidu. Já už jsem třeba po dvoustovce věděl, že už by to asi mohlo vyjít. Trošku ten stres byl, ale šlo to.

Působíte velmi klidně. Zůstane vám to i do finále?
Vzhledem k tomu, že jsem v podstatě nejmladší z celého startovního pole, tak si tady nemám moc co dokazovat a jsem rád, že jsem se takhle mladý mohl dostat do finále. Nemám žádný stres. Buď mě porazí a já z toho nemám žádné ztrapnění, nebo dám já je a myslím, že se jim to moc líbit nebude.

Přijel jste si do Toruně pro finále?
Přijel. Já jsem věřil, že když dám dva závody solidně, tak to vyjde.

A taktika pro finále?
Jsem hrozně rád, že v něm jsem. Byly tam ale pořád nějaké malé chybky a to se musí napravit. Taktika ale není. I kdybych skončil poslední, tak je to velký úspěch. Prostě si to jdu užít, třeba dát nějaký pěkný čas a hlavně bych chtěl seběhnout bez kolize.

