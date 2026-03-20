Zázrak pod čarou. Na sportovní gympl ho nechtěli, teď je diamantem české atletiky

Pošeptávání se na přelomu února a března proměnilo v údiv. Tehdy ještě sedmnáctiletý rodák z Brna nejprve na českém šampionátu vyhrál mezi juniory čtvrtku, přičemž o týden později vládl i na poloviční trati mezi dospělou elitou.
Obojí v juniorských evropských rekordech (45,64 a 20,65).
Tedy v maximech kategorie, do které teprve začíná nakukovat a má právo v ní soutěžit do dvaceti let.
A v pátek v poledne, čtrnáct dní po oslavě osmnáctin, se postaví do bloků na halovém mistrovství světa v Toruni, poprvé na elitní seniorské akci.
Nečekaný osud pro kluka, který ještě před třemi lety – když si přijímací komise seřadila do lajny uchazeče o studium při talentovkách – atletickými výkony vůbec nezaujal.
„Byl opravdu průměrný,“ vzpomíná na první setkání se svým svěřencem Klíma, vedoucí trenér atletiky ze Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka.
A tak mládenec s ortézami na kolenou skončil pod čarou...
Jeho talent v osmnácti je mnohem větší, než jsem měl já.