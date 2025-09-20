Postup byl daleko. Diskař Bárta skončil v kvalifikaci na MS ve čtvrté desítce

Diskař Marek Bárta nepostoupil do finále atletického mistrovství světa. V kvalifikaci šampionátu v Tokiu hodil 57,60 metru a obsadil 32. příčku. Stejně jako na mistrovství světa 2022 v Eugene nebo evropských šampionátech v letech 2022 a 2024 se do finálové dvanáctky nedostal. Kvalifikaci vyhrál obhájce titulu Švéd Daniel Stahl výkonem 69,90 metru.
foto: ČAS/Soňa Maléterová

Desetibojař Vilém Stráský se usmívá během dálky na MS v Tokiu.
Dvaatřicetiletý Bárta si v úvodu sezony v americké Ramoně zlepšil osobní rekord na 67 metrů, ale pak se podobně jako jiní čeští atleti potýkal se zraněním. Na mistrovství světa předvedl svůj nejslabší výkon v sezoně.

„Od začátku bylo jasné, že to dneska bude těžké. Bylo třeba riskovat, zkoušet. Bojoval jsem, nepovedlo se,“ řekl České televizi. Finále se uskuteční v neděli.

Kvalifikační limit 66,50 metru pokořili čtyři diskaři. Nebyl mezi nimi světový rekordman Mykolas Alekna, který ale postoupil výkonem 65,39 metru z osmé příčky. I díky tomu bude mít Litva ve finále mužského disku trojnásobné zastoupení. Mykolase Aleknu předčil jeho bratr Martynas, jenž byl v kvalifikaci za 67,16 metru třetí. Z devátého místa se kvalifikoval Andrius Gudžius (65,18).

Desetibojař Vilém Stráský skáče do dálky na MS v Tokiu.
Desetibojař Ondřej Kopecký běží stovku na MS v Tokiu.

Začala také soutěž desetibojařů s českými reprezentanty Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Po třech disciplínách si lépe vede Stráský, jenž za stovku, dálku a kouli nasbíral 2548 bodů a je průběžně devátý. Kopecký má zatím 2511 bodů a patří mu 13. příčka.

V čele je Američan Kyle Garland, který byl na stupních vítězů zatím ve všech disciplínách a ziskem 2927 bodů si vypracoval náskok 162 bodů před Němcem Leo Neugebauerem. Do desetiboje na MS nenastoupil kvůli zranění olympijský vítěz z Tokia Kanaďan Damian Warner.

Další double Pérezové, vyhrála i dvacítku chůze

Chodkyně María Pérezová zopakovala na mistrovství světa double. Devětadvacetiletá Španělka na šampionátu v Tokiu stejně jako před dvěma lety v Budapešti po triumfu na 35 kilometrů zvítězila i v závodě na 20 kilometrů, tentokrát za 1:25:54 hodiny. To je druhý nejlepší čas její kariéry.

Majitelka zlata a stříbra z loňských OH Pérezová porazila o dvanáct sekund Mexičanku Alegnu Gonzálezovou. Třetí skončila Japonka Nanako Fudžiiová (1:26:18), která pro pořadatelskou zemi získala na tomto MS druhou medaili.

Brazilský chodec Caio Bonfim se raduje z vítězství v závodu na 20 kilometrů na...
Španělská chodkyně María Pérezová se raduje z vítězství v závodu na 20...

Mužskou dvacítku vyhrál stříbrný olympijský medailista z Paříže Brazilec Caio Bonfim (1:18:35), rozhodovalo se v závěru. Bonfim týden po zisku stříbra na 35 kilometrů na posledních dvou kilometrech předstihl vedoucího Španěla Paula McGratha a získal pro Brazílii první globální titul v mužské chůzi. Stříbro získal s osmisekundovým odstupem Číňan Wang Čao-čao, na třetím místě nakonec prošel cílem McGrath (1:18:45).

Na domácí půdě neuspěl světový rekordman Tošikazu Yamaniši, který útočil na svůj třetí světový titul. Japonský chodec na 16. kilometru vedl, ale pak dostal penalizaci za třetí porušení pravidel a nakonec obsadil 28. místo.

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Za vítězstvím v sedmiboji kráčí Američanka Anna Hallová. Po pěti disciplínách nasbírala 5041 bodů a má náskok 111 bodů na průběžně druhou krajanku Taliyah Brooksovou. Třetí je zatím dvojnásobná mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová z Británie (4874).

Mistrovství světa v atletice v Tokiu

Finále:
Muži:
Desetiboj (po 3 disciplínách): 1. Garland (USA) 2927 (100 m: 10,51 - dálka: 792 - koule: 17,02), 2. Neugebauer (Něm.) 2765 (10,80 - 762 - 16,70), 3. Ehammer (Švýc.) 2736 (10,66 - 797 - 14,28), 4. Owens-Delerme (Portor.) 2735, 5. Skotheim (Nor.) 2693, 6. Erm (Est.) 2678, ...9. Stráský 2548 (10,90 - 746 - 14,19), 13. Kopecký (oba ČR) 2511 (11,18 - 747 - 14,56).

20 km chůze: 1. Bonfim (Braz.) 1:18:35, 2. Wang Čao-čao (Čína)1:18:43, 3. McGrath (Šp.) 1:18:45, 4. Quinion 1:18:49, 5. Bordier (oba Fr.) 1:19:23, 6. Čchien Chaj-feng (Čína) 1:19:38.

Ženy:
Sedmiboj (po 5 disciplínách): 1. Hallová 5041 (100 m př.: 13,05 - výška: 189 - koule: 15,80 - 200 m: 23,50 - dálka: 612), 2. Brooksová (obě USA) 4930 (12,93 - 177 - 13,92 - 24,18 - 679), 3. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 4874 (13,44 - 186 - 13,37 - 23,51 - 642), 4. O’Connorová (Ir.) 4824, 5. Dokterová (Niz.) 4789, 6. O’Dowdaová (Brit.) 4700.

20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:25:54, 2. Gonzálezová (Mex.) 1:26:06, 3. Fudžiiová (Jap.), 4. Torresová obě 1:26:18, 5. Garcíaová (Peru) 1:26:22, 6. Jang Ťia-jü (Čína) 1:27:16.

Kvalifikace:
Muži:
Disk: 1. Stahl 69,90, ...32. Bárta (ČR) 57,60 - nepostoupil do finále.

Ženy:
Koule: 1. Ogunleyeová (Něm.) 19,65.

