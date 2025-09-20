Dvaatřicetiletý Bárta si v úvodu sezony v americké Ramoně zlepšil osobní rekord na 67 metrů, ale pak se podobně jako jiní čeští atleti potýkal se zraněním. Na mistrovství světa předvedl svůj nejslabší výkon v sezoně.
„Od začátku bylo jasné, že to dneska bude těžké. Bylo třeba riskovat, zkoušet. Bojoval jsem, nepovedlo se,“ řekl České televizi. Finále se uskuteční v neděli.
Kvalifikační limit 66,50 metru pokořili čtyři diskaři. Nebyl mezi nimi světový rekordman Mykolas Alekna, který ale postoupil výkonem 65,39 metru z osmé příčky. I díky tomu bude mít Litva ve finále mužského disku trojnásobné zastoupení. Mykolase Aleknu předčil jeho bratr Martynas, jenž byl v kvalifikaci za 67,16 metru třetí. Z devátého místa se kvalifikoval Andrius Gudžius (65,18).
Začala také soutěž desetibojařů s českými reprezentanty Vilémem Stráským a Ondřejem Kopeckým. Po třech disciplínách si lépe vede Stráský, jenž za stovku, dálku a kouli nasbíral 2548 bodů a je průběžně devátý. Kopecký má zatím 2511 bodů a patří mu 13. příčka.
V čele je Američan Kyle Garland, který byl na stupních vítězů zatím ve všech disciplínách a ziskem 2927 bodů si vypracoval náskok 162 bodů před Němcem Leo Neugebauerem. Do desetiboje na MS nenastoupil kvůli zranění olympijský vítěz z Tokia Kanaďan Damian Warner.
Další double Pérezové, vyhrála i dvacítku chůze
Chodkyně María Pérezová zopakovala na mistrovství světa double. Devětadvacetiletá Španělka na šampionátu v Tokiu stejně jako před dvěma lety v Budapešti po triumfu na 35 kilometrů zvítězila i v závodě na 20 kilometrů, tentokrát za 1:25:54 hodiny. To je druhý nejlepší čas její kariéry.
Majitelka zlata a stříbra z loňských OH Pérezová porazila o dvanáct sekund Mexičanku Alegnu Gonzálezovou. Třetí skončila Japonka Nanako Fudžiiová (1:26:18), která pro pořadatelskou zemi získala na tomto MS druhou medaili.
Mužskou dvacítku vyhrál stříbrný olympijský medailista z Paříže Brazilec Caio Bonfim (1:18:35), rozhodovalo se v závěru. Bonfim týden po zisku stříbra na 35 kilometrů na posledních dvou kilometrech předstihl vedoucího Španěla Paula McGratha a získal pro Brazílii první globální titul v mužské chůzi. Stříbro získal s osmisekundovým odstupem Číňan Wang Čao-čao, na třetím místě nakonec prošel cílem McGrath (1:18:45).
Na domácí půdě neuspěl světový rekordman Tošikazu Yamaniši, který útočil na svůj třetí světový titul. Japonský chodec na 16. kilometru vedl, ale pak dostal penalizaci za třetí porušení pravidel a nakonec obsadil 28. místo.
Za vítězstvím v sedmiboji kráčí Američanka Anna Hallová. Po pěti disciplínách nasbírala 5041 bodů a má náskok 111 bodů na průběžně druhou krajanku Taliyah Brooksovou. Třetí je zatím dvojnásobná mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová z Británie (4874).
Mistrovství světa v atletice v Tokiu
Finále:
20 km chůze: 1. Bonfim (Braz.) 1:18:35, 2. Wang Čao-čao (Čína)1:18:43, 3. McGrath (Šp.) 1:18:45, 4. Quinion 1:18:49, 5. Bordier (oba Fr.) 1:19:23, 6. Čchien Chaj-feng (Čína) 1:19:38.
Ženy:
20 km chůze: 1. Pérezová (Šp.) 1:25:54, 2. Gonzálezová (Mex.) 1:26:06, 3. Fudžiiová (Jap.), 4. Torresová obě 1:26:18, 5. Garcíaová (Peru) 1:26:22, 6. Jang Ťia-jü (Čína) 1:27:16.
Kvalifikace:
Ženy: