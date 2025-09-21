Stráský do druhého dne desetibojařské soutěže vstoupil překážkami za 14,40 sekundy. V disku si zlepšil osobní rekord na 44,14 metru a v tyčkařském sektoru si vyrovnal životní maximum 500 centimetrů. Ve srovnání se závěrem úvodního dne si polepšil o tři pozice.
Pomohl mu k tomu i výpadek halového mistra světa v sedmiboji Skotheima. Ten byl po prvním dnu druhý a vzhledem k dnešním silným disciplínám mohl útočit na zlato.
Konec nadějí však přišel hned ráno japonského času. Na překážkách mu nevyšel krok, dostal se moc blízko bariéry a shodil ji úmyslně rukou. Za to podle atletických pravidel musela přijít diskvalifikace a s nulou na kontě za šestou disciplínu pak Skotheim už do disku nenastoupil.
Díky diskařskému výkonu 48,49 metru se posunul do elitní desítky Kopecký a předstihl reprezentačního kolegu Stráského, ale v tyči pak selhal. Třikrát shodil 470 centimetrů, které měl jako základní výšku.
S nulou tyčkařský sektor opustili také Estonec Karel Tilga a bronzový medailista z loňské olympiády Lindon Victor z Grenady. Druhý jmenovaný předvedl jen jeden neúspěšný pokus na své úvodní výšce 450 centimetrů, pak kvůli zranění odstoupil.
V čele desetiboje zůstává Garland, který má zatím 7322 bodů. Na druhé místo se posunul Němec Leo Neugebauer, jenž se v disku blýskl nejlepším výkonem v historii desetibojů na MS 56,15 metru. Na lídra ztrácí 53 bodů.
V dnešním dopoledním bloku se po protestech v rozbězích konaly ještě dva dodatečné miniběhy štafet. O deváté místo ve finále na 4x400 metrů bojovali Američané a Keňa, které v rozběhu omezili Zambijci. Výběr USA měl navrch a nakonec nebude v boji o medaile chybět. Ve sprinterské štafetě na 4x100 metrů dostali novou šanci Jihoafričané, které v rozběhu zbrzdili Italové. K zařazení do finále museli alespoň vyrovnat poslední postupující čas 38,34 sekundy, ale to se jim nepodařilo.
