  7:42aktualizováno  7:54
Vilém Stráský se po osmi disciplínách desetiboje na atletickém mistrovství světa v Tokiu posunul na osmé místo, dosud nasbíral 6712 bodů. Naopak bez šance na solidní umístění už je druhý český reprezentant Ondřej Kopecký, který neskočil základní výšku v tyči. Před oštěpem a patnáctistovkou vede Američan Kyle Garland. Diskvalifikace v běhu na 110 metrů překážek připravila o šanci na titul lídra letošních světových tabulek Sandera Skotheima z Norska.
foto: Reuters

Stráský do druhého dne desetibojařské soutěže vstoupil překážkami za 14,40 sekundy. V disku si zlepšil osobní rekord na 44,14 metru a v tyčkařském sektoru si vyrovnal životní maximum 500 centimetrů. Ve srovnání se závěrem úvodního dne si polepšil o tři pozice.

Pomohl mu k tomu i výpadek halového mistra světa v sedmiboji Skotheima. Ten byl po prvním dnu druhý a vzhledem k dnešním silným disciplínám mohl útočit na zlato.

Konec nadějí však přišel hned ráno japonského času. Na překážkách mu nevyšel krok, dostal se moc blízko bariéry a shodil ji úmyslně rukou. Za to podle atletických pravidel musela přijít diskvalifikace a s nulou na kontě za šestou disciplínu pak Skotheim už do disku nenastoupil.

Díky diskařskému výkonu 48,49 metru se posunul do elitní desítky Kopecký a předstihl reprezentačního kolegu Stráského, ale v tyči pak selhal. Třikrát shodil 470 centimetrů, které měl jako základní výšku.

S nulou tyčkařský sektor opustili také Estonec Karel Tilga a bronzový medailista z loňské olympiády Lindon Victor z Grenady. Druhý jmenovaný předvedl jen jeden neúspěšný pokus na své úvodní výšce 450 centimetrů, pak kvůli zranění odstoupil.

V čele desetiboje zůstává Garland, který má zatím 7322 bodů. Na druhé místo se posunul Němec Leo Neugebauer, jenž se v disku blýskl nejlepším výkonem v historii desetibojů na MS 56,15 metru. Na lídra ztrácí 53 bodů.

V dnešním dopoledním bloku se po protestech v rozbězích konaly ještě dva dodatečné miniběhy štafet. O deváté místo ve finále na 4x400 metrů bojovali Američané a Keňa, které v rozběhu omezili Zambijci. Výběr USA měl navrch a nakonec nebude v boji o medaile chybět. Ve sprinterské štafetě na 4x100 metrů dostali novou šanci Jihoafričané, které v rozběhu zbrzdili Italové. K zařazení do finále museli alespoň vyrovnat poslední postupující čas 38,34 sekundy, ale to se jim nepodařilo.

Finále:
Muži:
Desetiboj (po 8 disciplínách): 1. Garland (USA) 7322 (100 m: 10,51 - dálka: 792 - koule: 17,02 - výška: 211 - 400 m: 48,73 - 110 m př.: 14,30 . disk: 48,06 - tyč: 480), 2. Neugebauer 7269 (10,80 - 762 - 16,70 - 199 - 48,27 - 14,80 - 56,15 - 510) , 3. Owens-Delerme (Portor.) 7238 (10,31 - 732 - 15,55 - 196 - 46,46 - 13,65 - 46,12 - 510), ...8. Stráský 6712 (10,90 - 746 - 14,19 - 193 - 49,43 - 14,40 - 44,14 - 500), 16. Kopecký (oba ČR) 5862 (11,18 - 747 - 14,56 - 193 - 49,19 - 14,43 - 48,49 - 0).

