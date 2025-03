Štefela je hladový po závodech, Staněk se od tlaku izoluje. Atleti letí na halové ME

11:30 , aktualizováno 12:07

Celkem šestadvacet českých atletů. Někdejší medailisté i mladé naděje. Čeští atleti odpočítávají už jen dny do startu halového mistrovství Evropy v Apeldoornu. „Doufám, že finálových umístění bude co nejvíce. Ta jsou odrazovým můstkem a pak budeme čekat, komu to může cinknout,“ vyhlíží šéftrenér Pavel Sluka před vrcholem, který proběhne od 6. do 9. března.