Chci odvetu. V keňských podmínkách, vyzývá Cheruiyot bratry Ingebritseny

Čtvrteční souboj na dálku vyhráli v Oslu Jakob, Henrik a Filip Ingebrigtsenovi nad keňským Týmem Cheruiyot i díky nerovným podmínkám. Jakob Ingebritsen zvítězil v novém evropském rekordu 4:50,01.

Timothy Cheruiyot na MS.

Zatímco v Oslu bylo ideální atletické počasí, na stadionu v Nairobi, kde běželi Keňané, pršelo a foukalo. Navíc keňská metropole leží bezmála 1800 metrů nad mořem, což rovněž ztěžuje podmínky. Cheruiyot proto pozval Nory k odvetě na keňské půdě.

Ta by se mohla uskutečnit 26. září, kdy je do Nairobi naplánovaný mítink Kontinentální Tour. „Bylo by hezké, kdyby přijeli a zažili výšku a počasí v Keni,“ poznamenal poté, co přemožitelům pogratuloval. S Ingebrigtsenovými by se rád znovu utkal i světový šampion z roku 2017 Eliah Manangoi, který byl rovněž členem elitního keňského výběru.

Jakob Ingebrigtsen na Impossible Games.

Netradiční týmový formát byl součástí improvizovaného mítinku v Oslu, který s respektováním opatření proti koronaviru nahradil tradiční závod Diamantové ligy.

Na trati 2 000 metrů běžely dva pětičlenné týmy, z nichž se museli do cíle dostat tři závodníci. Všichni bratři Ingebrigtsenové pokořili hranici pěti minut, v nevlídném počasí v Keni se pod ni nedostal ani vítězný Cheruiyot.