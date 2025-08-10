Petržilková vynechá letošní sezonu: Pro restart potřebuju řádný odpočinek

  15:45
Čtvrtkařka Tereza Petržilková vynechá celou letošní atletickou sezonu. Medailistka ze štafet na předloňském mistrovství světa a letošním halovém evropském šampionátu se v minulých měsících potýkala s různými zdravotními problémy.
Tereza Petržilková dumá po semifinálovém běhu na 400 metrů na MS v Budapešti.

Tereza Petržilková dumá po semifinálovém běhu na 400 metrů na MS v Budapešti.

České bronzové medailistky z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku
Bronzová štafeta z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Nikoleta Jíchová,...
Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Lurdes Gloria Manuel po návratu z halového ME
Česká štafeta na 4x400 metrů
36 fotografií

„Vlivem zranění jsem se rozhodla ukončit snahy o návrat na dráhu pro tento rok. Moje tělo dostalo obrovsky zabrat směrem k olympiádě,“ uvedla na instagramu Petržilková, která loni na olympijských hrách v Paříži vypadla v opravách.

Manuel nechce návrat uspěchat, Maňasová vyhlíží šampionát v Bergenu

„Následovala operace, nemoc, zánět v kotníku, nemoc a zase zánět, které mě neustále vracely na začátek. Pro plnohodnotný restart si potřebuju dopřát řádný odpočinek,“ konstatovala jednatřicetiletá běžkyně, která zmešká i zářijové mistrovství světa v Tokiu.

Kvůli zranění stehna v hlavní sezoně dosud nezávodila ani další členka bronzové štafety z halového ME v Apeldoornu Lurdes Gloria Manuel.

