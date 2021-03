Musím hlavně prodat, na co mám, přeje si čtvrtkařka Petržilková

Hned v rozběhu na 400 metrů, ze kterého postoupí přímo jen dvě závodnice, narazí na největší favoritku Simke Bolovou. Nizozemka poběží v dráze hned vedle ní. „Pak mě čeká jedna nepříliš známá Běloruska, ale s dobrým časem. K tomu Němka Laura Müller a pak následuju papírově já jako čtvrtá,“ líčí sedmadvacetiletá Petržilková.

Blíží se váš start, v pátek dopoledne to vypukne. Jaké jsou vaše první dojmy z prostředí a hostitelského města?

Zatím se mi v Toruni líbí. Byli jsme se rozcvičit, bylo tam strašně lidí, ale myslím si, že dráha bude super. Jako atleti jsme rozházení v hotelích všude možně, dokonce i za Toruní. My konkrétně bydlíme na okraji města u lesa, takže se tam aspoň můžeme jít projít. Do centra mezi neakreditované lidi máme zákaz.

Čím to je, že všichni atleti nebydlíte pospolu? Kvůli prevenci, nebo je problém s kapacitou dostupných hotelů?

Myslím, že kvůli obojímu. Tady jsme společně s Portugalskem, Finskem, Slovinskem, to je asi všechno. Co mám informaci, tak Slováci bydlí ještě třicet kilometrů za Toruní.

Co jste zatím v Polsku před ostrým startem stihla?

Přijeli jsme v úterý. Měli jsme letět, ale let nám zrušili, takže jsme museli nakonec odcestovat autobusem. Dorazili jsme až někdy v půl jedenácté, rovnou jsme museli na testy a čekat na jejich výsledky, takže v 0:40 v noci jsme teprve odjížděli ze stadionu ubytovat se na hotel. Do postele jsme se dostali v půl druhé, cesta byla tedy hodně náročná. Neplánovaně.

Takže si teď užíváte, že se můžete konečně v klidu chystat.

V úterý jsme už nic nestihli a ve středu jsem se šla aspoň trošku protáhnout, přestože jsem měla mít den volna. Ve čtvrtek předzávodní rozcvičení a v pátek jdeme na to. (úsměv)

Petržilkovou čeká v rozběhu favoritka Bolová Petržilková nastoupí v pátek hned do prvního rozběhu (cca 11.22 hodin) na 400 metrů ve čtvrté dráze. Společně s ní se představí hlavní favoritka Femke Bolová (Nizozemsko), Hana Michajlovová (Bělorusko), Laura Müllerová (Německo), Silke Lemmensová (Švýcarsko) a Andrea Jiménezová (Španělsko). Z každého běhu postoupí přímo dvě závodnice, další čtyři mohou jít dál díky času.

Čeho byste ráda na šampionátu dosáhla?

Mým cílem je zaběhnout kvalitní čas. Strašně moc bych si přála zlepšit osobní maximum, protože věřím, že na to mám. Akorát jsem to nedokázala ještě prodat. A to je priorita číslo jedna. Pokud by se mi povedlo nějakým způsobem protlačit do semifinále, tak by to byla obrovská paráda. Bude to ale hodně náročné, rozběh je těžký. Úplně se na to neupínám, ale byla by to pro mě taková ta nejvyšší pomyslná meta.

Na halovém evropském šampionátu jste už startovala ve štafetě, individuální premiéra vás ale teprve čeká. Cítíte větší tlak?

Necítím, naopak jsem víc vyklidněná. Už znám ten proces a vím, jak tyhle velké akce chodí. Call roomy, nekomfortní rozcvičování... Ale nervy tam samozřejmě budou, to je jasné.

Jak se vám ovál v toruňské hale zamlouvá?

Nejvíc mám naběhané haly v Ostravě a v Praze, zato ty evropské moc neznám. Pro mě to je změna, ale rozcvičení mi přišlo super. Příjemná zatáčka, příjemný sklon. Myslím, že trať bude hodně rychlá.