A teď na Odložila. Potřebuji závodit, ví čtvrtkařka Petržilková

„Nejsem vyloženě nadšená. Ale beru to tak, že to byla moje první čtvrtka a potřebuji se trošku rozzávodit,“ popisovala pak v cíli sedmadvacetiletá členka plzeňské Škody Petržilková.

V sobotu má možnost čas stlačit níž, česká reprezentantka nebude chybět na 28. ročník Memoriálu Josefa Odložila, na pražské Julisce opět poběží na trati 400 metrů.

„Doufala jsem, že v Plzni začnu na čase okolo 53,70. Ale nebyl zase tak daleko. Své udělal i silný vítr, když takhle fouká, máte to půl závodu dobře a půl špatně. I to se na čase promítlo. Potřebuji prostě co nejvíc závodit, po Odložilově memoriálu chci startovat 15. června také na mítinku Kladno hází,“ nastínila své nejbližší plány.

Na stadionu ve Skvrňanech postrádala také silnější konkurenci, třeba česká jednička Lada Vondrová ve stejném termínu startovala na mítinku ve slovenském Šamoríně. V nabitém závodě finišovala jako čtvrtá v čase 52,37, čímž s přehledem vyhověla nominačním požadavkům pro start na mistrovství Evropy do 22 let v estonském Tallinnu, kde tak může obhajovat stříbrnou medaili z předešlého šampionátu této kategorie.

„Je to pro mě určitě větší hec, když mám před sebou nebo těsně vedle sebe v závěru Ladu nebo Báru Malíkovou. Asi i větší konkurence mi v Plzni scházela k lepšímu výkonu,“ uvažovala Petržilková.

Naopak si pochvalovala, že atleti konečně mají dobré podmínky k závodění. „Vítám to, konečně dorazilo slušné počasí, v teple se závodí lépe. Ale je pravda, že ještě před pár dny člověk trénoval v teplém oblečení, takže na mítinku v Plzni jsem pracovala s tím, že jsem byla strašně zadýchaná,“ líčila účastnice světového šampionátu v Dauhá v roce 2019, kde startovala jako členka smíšené štafety na 4x400 metrů. „Hlavně, že můžeme závodit. A v Plzni to bylo krásné, připomnělo to atmosféru extraligy nebo mistrovství republiky,“ chválila organizátory Petržilková mítinku.

Kam posune čas odpoledne v Praze na Julisce?