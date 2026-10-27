Nezastavitelná ve větru a dešti. Hrochová má další dva běžecké rekordy

V podmínkách na hony vzdálených ideálu. Teplota sotva deset stupňů nad nulou, silný vítr, občas déšť. „Ale zima mi paradoxně vadila nejméně, nebyl to extrém. Pořád je to lepší než úmorné vedro. Ten vítr byl však velmi nepříjemný. V jednu chvíli, když jsem běžela kolem pískoviště, mi foukl písek do očí i do pusy, cestou jsem se najedla,“ pousmála se Hrochová.
O národní historická maxima v obou případech připravila Ivanu Sekyrovu. Devátá maratonkyně ze srpnového mistrovství Evropy tak letos po rekordní silniční pětce a desítce, které zaběhla v lednovém závodě ve španělské Valencii, přidala další historické primáty.
„Chtěla jsem v Plzni překonat oba rekordy a jsem ráda, že se mi to povedlo. Spočítali jsme si s trenérem, že abych měla trošku rezervu, jedno kolo potřebuji běžet zhruba za minutu a 26 vteřin. Toho jsem se snažila držet,“ popisovala.
Soustředění v JAR, boj o LA
Za hodinu Hrochová, účastnice dvou olympijských her v maratonu, uběhla 16 942 metrů, čímž výkon Sekyrové z roku 2008 zlepšila o 520 metrů. Dvacetikilometrovou vzdálenost na dráze urazila v čase 1:11:08,03, což bylo o čtyři minuty a 42,89 sekundy méně než čas její předchůdkyně v roce 2009.
„Teď mě čeká téměř měsíční soustředění v Jihoafrické republice, po něm zkusím ještě jeden maraton,“ nastínila Hrochová, jež by se ráda kvalifikovala na další olympijské hry, které se za necelé dva roky konají v Los Angeles.
„Od prosince už budeme sbírat body, i když paradoxně ještě neznáme ostrý limit pro Los Angeles. Na příštím mistrovství světa v Číně v září 2027 má být limit na maraton asi 23:20 a říká se, že na olympiádu bude ještě drsnější. Každopádně chci do rankingu začít sbírat body,“ plánovala atletka.
Ta figuruje také v závěrečné elitní desítce ankety Atlet roku, její vítěz bude vyhlášený 7. listopadu na galavečeru v Praze.
„Z letošních výsledků řadím nejvýš asi deváté místo na evropském šampionátu v maratonu. Byla tam opravdu velká konkurence,“ bilancovala Hrochová, která dál hodlá kloubit více běžeckých disciplín. „Nedokázala bych prostě dělat jen jednu věc,“ usmála se.