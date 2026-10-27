Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nezastavitelná ve větru a dešti. Hrochová má další dva běžecké rekordy

Ervín Schulz
  11:34

Tereza Hrochová | foto: ČAS – Jaroslav Svoboda

Atletická všeumělka Tereza Hrochová v barvách plzeňské Škody znovu úřadovala. Třicetiletá rodačka z České Lípy o víkendu na oválu městského stadionu ve Skvrňanech překonala české rekordy v hodinovce a zároveň na trati 20 kilometrů.

V podmínkách na hony vzdálených ideálu. Teplota sotva deset stupňů nad nulou, silný vítr, občas déšť. „Ale zima mi paradoxně vadila nejméně, nebyl to extrém. Pořád je to lepší než úmorné vedro. Ten vítr byl však velmi nepříjemný. V jednu chvíli, když jsem běžela kolem pískoviště, mi foukl písek do očí i do pusy, cestou jsem se najedla,“ pousmála se Hrochová.

O národní historická maxima v obou případech připravila Ivanu Sekyrovu. Devátá maratonkyně ze srpnového mistrovství Evropy tak letos po rekordní silniční pětce a desítce, které zaběhla v lednovém závodě ve španělské Valencii, přidala další historické primáty.

„Chtěla jsem v Plzni překonat oba rekordy a jsem ráda, že se mi to povedlo. Spočítali jsme si s trenérem, že abych měla trošku rezervu, jedno kolo potřebuji běžet zhruba za minutu a 26 vteřin. Toho jsem se snažila držet,“ popisovala.

Soustředění v JAR, boj o LA

Za hodinu Hrochová, účastnice dvou olympijských her v maratonu, uběhla 16 942 metrů, čímž výkon Sekyrové z roku 2008 zlepšila o 520 metrů. Dvacetikilometrovou vzdálenost na dráze urazila v čase 1:11:08,03, což bylo o čtyři minuty a 42,89 sekundy méně než čas její předchůdkyně v roce 2009.

„Teď mě čeká téměř měsíční soustředění v Jihoafrické republice, po něm zkusím ještě jeden maraton,“ nastínila Hrochová, jež by se ráda kvalifikovala na další olympijské hry, které se za necelé dva roky konají v Los Angeles.

„Od prosince už budeme sbírat body, i když paradoxně ještě neznáme ostrý limit pro Los Angeles. Na příštím mistrovství světa v Číně v září 2027 má být limit na maraton asi 23:20 a říká se, že na olympiádu bude ještě drsnější. Každopádně chci do rankingu začít sbírat body,“ plánovala atletka.

Češka Tereza Hrochová v cíli závodu na 10 kilometrů Birell Night Race v Praze. (5. září 2026)

Ta figuruje také v závěrečné elitní desítce ankety Atlet roku, její vítěz bude vyhlášený 7. listopadu na galavečeru v Praze.

„Z letošních výsledků řadím nejvýš asi deváté místo na evropském šampionátu v maratonu. Byla tam opravdu velká konkurence,“ bilancovala Hrochová, která dál hodlá kloubit více běžeckých disciplín. „Nedokázala bych prostě dělat jen jednu věc,“ usmála se.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.58
  • 3.85
  • 5.71
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Mayo vs. BartoňTenis - 1. kolo - 27. 10. 2026:Mayo vs. Bartoň //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.64
  • -
  • 2.14
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.62
  • 4.10
  • 2.30
Pardubice vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.42
  • 4.98
  • 6.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Ondra pokořil Exodii za čtyři dny, nejtěžší boulder světa má od něj novou známku

Český lezec Adam Ondra zdolává dosud nejtěžší boulder světa Exodia 9A+. Jeho...

Na skále řešil tlak, jaký zažívá na mistrovství světa či olympiádě. Adam Ondra v pátek jako druhý člověk na světě zdolal italskou Exodii, kterou její autor Elias Iagnemma loni označil jako první...

Nosková se pochlubila novým tetováním. Přísahám, že má skrytý význam, tvrdí

Linda Nosková

Tenistka Linda Nosková se pochlubila novým tetováním. Na levé ruce jí přibyl drobný nápis, který zřejmě odkazuje na tenis. Úspěšná česká hráčka ale naznačila, že tetování má i jiný význam.

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?

Premium
Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno.

Kdyby vám pověděl, že si připadal přehlížený, pochopíte. Úplným obloukem se navzájem nevyhýbali, ale spojení Dominika Frodla a hokejové reprezentace zatím z různých důvodů neladilo dohromady. Přijde...

27. října 2026

Mrzí mě, že odstavili odchovance, všímá si Dostálek. Zbrojovkou žije jako fanoušek

Trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Se Slavií zažil Richard Dostálek evropské poháry, se Zbrojovkou vyprodané Lužánky i návrat mezi fotbalovou elitu. Oba kluby se v úterý od 19 hodin střetnou v Praze v domácím poháru, tentokrát však za...

27. října 2026  11:53

Nebudu nic předstírat. Monfils po rozvodu se Svitolinovou přiznal psychické potíže

Gaël Monfils a Elina Svitolinová během smíšené čtyřhry na US Open

Francouzský tenista Gaël Monfils prožívá náročné období. Po rozchodu s Elinou Svitolinovou se potýká s psychickými problémy, které se promítly i do jeho sportovní kariéry. Nyní otevřeně přiznal, jak...

27. října 2026  11:45

Nezastavitelná ve větru a dešti. Hrochová má další dva běžecké rekordy

Tereza Hrochová

Atletická všeumělka Tereza Hrochová v barvách plzeňské Škody znovu úřadovala. Třicetiletá rodačka z České Lípy o víkendu na oválu městského stadionu ve Skvrňanech překonala české rekordy v hodinovce...

27. října 2026  11:34

Lehečka vs. Wawrinka v TV: Kurzy a kde sledovat ATP Basilej 2026

Jiří Lehečka se hecuje ve finále turnaje v Tokiu.

Ukončí mu kariéru? Jiří Lehečka se na ATP 500 v Basileji utká s domácím Stanem Wawrinkou, pro kterého jde o úplně poslední profesionální turnaj. Sledujte přímý přenos online.

27. října 2026  11:24

Vsetínští hokejisté uctí všeuměla Sousedíka dresy se Slovenskou strelou

Hokejisté Vsetína nastoupí k domácímu zápasu proti Kolínu v dresech...

Před 90 lety vyjela do pravidelného provozu, ve středečním domácím zápase s Kolínem obléknou hokejisté Robe Vsetín speciální sadu prvorepublikových dresů s motivem legendárního motorového vlaku...

27. října 2026  11:13

Vedl i Jágra, teď má trenér Čermák spasit Piráty, poslední v první lize

Kladenský trenér David Čermák.

Zkušený trenér má vyvést hokejový Chomutov ze dna první ligy. Piráty přebírá David Čermák, který ještě v minulém ročníku extraligy dirigoval kladenské Rytíře. Své nové mužstvo už si formoval na...

27. října 2026  11:03

Bizarní incident ve Finsku. Hokejista kousl soupeře, disciplinárka vytáhla přísný trest

Švédský útočník Lukas Wernblom.

Předvedl zkrat, který se na hokejových kluzištích takřka nevidí. Švédský útočník Lukas Wernblom v utkání finské nejvyšší soutěže mezi TPS Turku a Lukko Rauma (1:3) při jedné ze strkanic kousl...

27. října 2026  10:53

Zendaya oblékla fialovou a slavila. Golden State je v WNBA jedinou výhru od titulu

Jordin Canadaová (vlevo) z Atlanta Dream přihrává kolem Veroniky Burtonové z...

Golden State Valkyries mají ve své teprve druhé sezoně v zámořské basketbalové lize WNBA na dosah titul. Vyhrály v pondělí pátý díl finálové série s Atlanta Dream 64:55 a vedou 3:2 na zápasy. Triumf...

27. října 2026  10:36

Ledecká vyrazila v Chile na výlet. Ze sjezdovky zamířila v helikoptéře na pláž

Ester Ledecká na předsezonní tiskové konferenci.

Olympijská šampionka Ester Ledecká si zpestřila předsezonní přípravu v Chile netradičním zážitkem. Ze zasněžených svahů nasedla do vrtulníku, kterým se vydala na výlet k pobřeží Tichého oceánu.

27. října 2026  10:33

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mistrovství Evropy v curlingu 2026 muži a ženy: Program, výsledky, tabulky

Český curler Lukáš Klíma sleduje zápas proti Norsku. (13. února 2026)

Poprvé v historii se Mistrovství Evropy v curlingu koná v Česku. Od 27. října do 1. listopadu 2026 se v Ostravě uskuteční mužský i ženský turnaj – přečtěte si vše potřebné v tomto článku.

27. října 2026  10:04

Zrádné Tokio. Bartůňková a Valentová vypadly hned v úvodním kole

Nikola Bartůňková hraje bekhend na turnaji v Pekingu.

Nikola Bartůňková vypadla v 1. kole tenisového turnaje v Tokiu. Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové, která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace, překvapivě podlehla 4:6, 7:6 a 3:6. Úvodní zápas v...

27. října 2026  9:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.