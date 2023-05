Běžkyně Hrochová přijela do Plzně z Itálie, cílí na kopec v Innsbrucku

Bylo v plánu, že poběžíte právě tři kilometry překážek?

Ano, protože jsme mysleli na nějaký lepší čas. To, jak to dopadlo (10:21,08 min.), mě úplně nepotěšilo. Ale já ty překážky úplně neumím. Chtěli jsme zkusit, jestli by to běh stejně nevykompenzoval. Bohužel, dnes ty překážky byly ještě horší, než jsme předpokládali.

Mohl za to i vítr, který byl nárazový a místy hodně silný?

Spíš to, že jsem šla závod od začátku do konce sólo, sama. Pak je vítr znát samozřejmě o to víc, ale svádět to na něj nemá smysl.

Většinu přípravy trávíte v Itálii, vyhovuje vám to?

Většinou jsou tam podmínky ideální. Bohužel, zrovna poslední týden pršelo, bylo škaredo. Doufám, že teď už bude jen hezky. (úsměv)

Všechnu snahu směřujete na MS v běhu do vrchu, které se koná za dva týdny v Innsbrucku?

Přesně tak, soustředím se na tenhle šampionát. Věřím, že se mi podaří vyladit formu směrem k tomu kopci a bude to dobré.

Plzeňská běžkyně Tereza Hrochová během extraligových závodů

Bude trať podobně náročná jako na nedávném domácím šampionátu okolo Ještědu?

Očekávám, že v Rakousku to bude daleko náročnější závod. Ale trať teď ještě nemůžu hodnotit, budu se tam přesouvat až před závodem, pak si ji teprve projdu.

Co další vrcholy, ještě máte šanci probojovat se v maratonu na mistrovství světa v Maďarsku?

Pravděpodobně ho budu muset vynechat. O čtyři vteřiny jsem nesplnila limit a další maraton do mistrovství určitě nepoběžím. Mám splněný limit v půlmaratonu na Univerziádu, takže teoreticky můžu běžet tam. Uvidíme.