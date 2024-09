Po olympiádě v Paříži do Běchovic. Pestrý rok běžkyně Hrochové

Než uzavře podzimní část sezony, ještě jeden ji čeká. V neděli se představí na 128. ročníku závodu Běchovice–Praha, který je zároveň i mistrovstvím republiky v silničním běhu na deset kilometrů.

„Fajn akce. Má obrovskou tradici,“ povídá osmadvacetiletá běžkyně. Loni zde slavila titul. Letos se ji ale chystá vyzvat i druhá česká maratonkyně z Paříže Moira Stewartová, která předtím klání ovládla třikrát v řadě. Právě tenhle souboj má být ozdobou letošního ročníku.

„Uvidíme. Sil už není tolik,“ přemítá Hrochová. „Sezona byla dlouhá, vrcholy už mám za sebou a teď jsem měla navíc i nějaké volno. Případná výhra samozřejmě potěší, ale spíš jdu do závodu s tím, že uvidím podle situace.“

Že by oblíbené klání vynechala? O tom moc nepřemýšlela. Běhání miluje. Zatímco jiné vytrvalkyně starty šetří, ona by soutěžila pořád. Její běžecké portfolium sahá od dráhové míle přes krosy, maratony až po horské běhy. „Vždyť by mě to jinak ani nebavilo,“ vysvětluje s úsměvem.

Osekávat kalendář moc nechce. Právě tato komplexnost jí vyhovuje. Na dráze získá rychlost, v kopcích sílu, na silnici vytrvalost.

„Silnice má samozřejmě přednost, protože poutá větší pozornost. Ale kopce mám ráda, tak se jim chci okrajově věnovat pořád,“ dodává.

Že by jednou zkusila na jedné akci více disciplín jako Etiopanka Sifan Hassanová, která v Paříži získala bronzy na pěti a deseti kilometrech a navrch zlato v maratonu, ovšem neplánuje.

„Blázen jsem, ale zase ne takový,“ rozesměje se. „Tedy v dobrém, Sifan je prostě skvělá.“

Na letošních hrách si česká atletka dala jen jeden cíl. Maraton. Pod pěti kruhy závodila už v Tokiu, jenže klání v japonské metropoli pro ni bylo spíš utrpením. Když ráno před startem vstala, zřejmě z nedostatku cukru v těle omdlela.

„Pak si jen pamatuju, jak jsem se probudila na lékařském pokoji s boulí na čele a šílenou klepavkou,“ vzpomínala. Je obdivuhodné, že závod vůbec dokončila a byla 58.

V Paříži už samozřejmě chtěla naplno předvést, co svou pílí natrénovala. Její kouč Vladimír Bartůněk prý loni spočítal, že po soustředěních stráví tři sta dní v roce. Nejraději má rakouské středisko Kühtai a italské Melago.

„I Livigno je dobré, ale je dost profláklé širokou veřejností. Na podzim je fajn, ale v létě je zde těžší si najít klid a prostor na trénink, abyste se nemuseli prodírat přes lidi,“ povídá.

Hrochová ve zmíněných destinacích musí kličkovat jen mezi koňmi, ovcemi či osli, které obývají okolní svahy. Jinak má klid. Což jí svědčí, olympijské hry jsou toho důkazem.

„S Paříží jsem zcela spokojená,“ ohlíží se za šestadvacátým místem. „Super akce, krásný výsledek, náročný závod.“

Po maratonu nemohla pár dní skoro chodit. „Rozleží se to. Den poté to ještě jde, další dva tři jsou už peklíčko. Člověk má problém sejít ze schodů,“ popisuje. „Ale dá se jít do bazénu, na kolo, na masáže, prostě aktivní regenerace.“

Po olympijském vrcholu přece jen trochu polevila a dopřála si i dovolenou. „I na ní jsem si ale šla zaběhat nebo si vyjela na kole. Je dobré z toho nevypadnout,“ líčí. I proto, že v zimě má v plánu další maraton.

Ale popořadě: nejprve před ní stojí Běchovice.