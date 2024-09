Chci se jen proběhnout, říkala Hrochová před Běchovicemi. Pak přepsala tabulky

Podruhé v řadě desetikilometrový závod, který je zároveň mistrovstvím republiky, vyhrála. Tentokrát porazila i Moiru Stewartovou, byť tedy ani ona nebyla ve špičkové kondici a trápila ji nemoc.

Navíc časem 33:12 minuty Hrochová vylepšila český rekord této trati. Dosud ji nejrychleji zvládla Stewartová za 33:24.

„Bylo to setsakramentsky těžké,“ rozesmála se osmadvacetiletá vytrvalkyně. „Ano, člověk se chce vždycky poprat o nejlepší výsledky, ale věděla jsem, jak na tom jsem. Příprava nebyla stoprocentní, a tak jsem Běchovice taky brala.“

Po šestadvacátém místě v maratonu na hrách v Paříži ji rozbolelo tělo, pak si vzala krátkou dovolenou.

„Obecně byl můj program volnější. Doléčovala jsem nějaké bolesti a dělala spíš doplňkové sporty. Navíc minulý víkend jsem běžela půlmaraton, což byl můj hlavní cíl na podzim. Tak proto jsem neměla nějaká velká očekávání,“ vysvětlovala.

Ale že by Běchovice vynechala? Ne to nechtěla. „Jsou pro mě příjemné zakončení sezony. Jde o tradiční, legendární závod, což je i důvod, proč se sem člověk rád vrací,“ vykládala.

Hned od startu se spolu se Stewartovou vzdálily zbylým soupeřkám. Ve skupině jim pomáhalo i několik mužů.

„Nedomlouvali jsme se, ale byli fajn. Kluci se nám většinou snaží pomoct, což je super,“ pochvalovala si Hrochová.

Tereza Hrochová v cíli maratonu v Paříži

Stejně jako další by si i ona přála mírnější vítr, sedělo jí ale chladnější počasí. Dokonce by si teploty představovala nižší.

„Kdyby bylo pod mrakem a lehce káplo, tak by to bylo ještě lepší. Občas, když zasvítí sluníčko, tak i v takovém počasí vás docela ohřeje. Což mně moc nesedí,“ říkala.

Tentokrát to ale na jejím výkonu znát nebylo. Postupně se vzdálila i Stewartové a běžela si pro český titul.

„Rvala jsem to až dokonce. Nevěděla jsem, jestli si Moira ve skupince s kluky nepomůže a nezareaguje,“ vykládala Hrochová.

Nestalo se, Stewartová nakonec zaostala o šestnáct sekund.

Když Hrochová proťala pásku, v cíli ji pozoroval i Martin Zajíc, který ovládl mužskou elitní kategorii už počtvrté v řadě. K takovým metám ovšem čerstvá dvojnásobná vítězka nemíří.

„Bylo by to samozřejmě hezké, ale můj cíl to není. Jak jsem říkala, Běchovice jsou pro mě příjemné zakončení sezony. Ale z pohledu rankingu a atletických tabulek nemají takový význam, protože se neběhá certifikovaná trať,“ líčila.

I tentokrát jimi ukončila podzimní část sezony. Tedy tu závodní, hned totiž mířila na soustředění v Livignu a Melagu. Připravuje se totiž na prosincový maraton ve Valencii.

„Čeká mě náročná příprava. Tak snad už bude všechno v pořádku a půjde to dobře,“ věří.

Běchovice pro ni mohou být psychickým povzbuzením.