Snad bude MS lepší než olympiáda. Hrochová vyhlíží maraton v Eugene

Olympijský výkon ji nenadchl, ráda by kromě samotného dokončení uspěla i výsledkově. Příjemně se naladila v české atletické extralize, jejíž dosud poslední zastávka se konala na plzeňském ateltickém stadionu.

Jak se rodila vaše domácí výhra na tříkilometrové trati?

Z mého pohledu to byl taktický závod. Většinu jsem běžela na druhé pozici, ale pak jsem zrychlila.

Byl z toho nejlepší český čas v této sezoně...

Na domácím stadionu se mi běželo poměrně dobře, ale únava byla znát. Přece jen jsem do toho šla z plného tréninku. Byla jsem napsaná i na patnáctistovku, ale vlastně jsem ji ani neměla v plánu absolvovat. Spíš jsem se zapsala, co kdyby náhodou.

Teď se musíte poměrně rychle přeorientovat na výrazně delší trať, že? Máte před sebou světový šampionát a distanci vůbec nejnáročnější.

Maratonský závod mě v Eugene čeká 18. července, už se to blíží.

Zvažovala jste, že byste v rámci přípravy domácí extraligu raději vynechala?

Do poslední chvíle jsem si myslela, že nepoběžím. Byla jsem totiž v Rakousku na soustředění. V noci pro mě ale přijeli a přivezli mě.

Mezi mistrovstvím světa a Evropy je jen měsíc. Zvládnete dva maratonské závody takto po sobě?

Běžet dva maratony během dvou měsíců není běžné, co jsem tak od ostatních závodnic pochopila. Já do toho ale jdu a budu se snažit na obou vrcholech podat co nejlepší výkon.

Stoupají vaše ambice? Olympijský maratonský sen jste si už splnila...

Jenže na olympiádě jsem sice startovala, ale svůj cíl jsem umístěním ani časem nesplnila. Pár hodin před startem mě postihl takový zdravotní kolaps a nebylo to vůbec podle představ. Doufám, že teď to bude všechno mnohem lepší.