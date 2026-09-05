Tentokrát až pátá. Čtvrtkařka Manuel zakončila Diamantovou ligu mimo elitu

Halová mistryně světa Manuel podobně jako na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá, rozběhla rychle první dvoustovku. V závěru na nejlepší nestačila a nenavázala na umístění mezi nejlepší trojicí ze svých předchozích diamantových startů v této sezoně.
Za svým osobním rekordem z červnového mítinku v Paříži zaostala o 81 setin sekundy. „Asi se mi neběželo úplně nejlíp, každý závod nemůže být nejlepší. I tak jsem vděčná, že jsem měla šanci závodit a ukázat se na finále Diamantové ligy,“ řekla Manuel.
Neměla pocit, že by první třístovku běžela příliš rychle. „Samozřejmě se na ty mezičasy musím podívat. Prostě mi tam chyběla taková ta lehkost, kterou jsem cítila na začátku sezony. Uvidíme, jak vyjde Budapešť,“ řekla Manuel směrem k ultimátnímu šampionátu, který se uskuteční příští týden. Ve finále Diamantové ligy byla jedinou českou zástupkyní.
Paulinová nedala ve finále nikomu šanci a vyhrála Diamantovou ligu počtvrté z posledních pěti ročníků. O více než půl sekundy za ní skončila druhá Norka Henriette Jaegerová (49,20), třetí doběhla Jamajčanka Nickisha Pryceová (49,36).
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První vítězství pro Čínu v hodu oštěpem od roku 2019 vybojovala Jen C’-i. Osmnáctiletá závodnice, která se v úvodu sezony dostala výkonem 71,74 metru na druhé místo historických tabulek za Barboru Špotákovou, vyhrála hodem 68,42 metru. Bezmála o tři metry za ní skončila druhá Haruka Kitagučiová z Japonska, svěřenkyně Jana Železného tak nedosáhla na třetí triumf v Diamantové lize v kariéře.
Prvním třiadvacetimetrovým pokusem této sezony se v kouli blýskl Jamajčan Rajindra Campbell. Zlepšil si osobní rekord bezmála o půl metru, když v šesté sérii poslal náčiní do vzdálenosti 23,08 metru. Díky tomu jako první jamajský koulař vyhrál Diamantovou ligu.