Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tentokrát až pátá. Čtvrtkařka Manuel zakončila Diamantovou ligu mimo elitu

Autor: ,
  20:30aktualizováno  20:59
Marileidy Paulinová finišuje na mítinku Diamantové ligy v Bruselu před Lurdes...

Marileidy Paulinová finišuje na mítinku Diamantové ligy v Bruselu před Lurdes Glorií Manuel (vpravo), která doběhla pátá. | foto: AP

Marileidy Paulinová v čele čtvrtky na mítinku Diamantové ligy v Bruselu před...
Marileidy Paulinová vítězí na mítinku Diamantové ligy v Bruselu. Lurdes Gloria...
Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky ovládla mítink Diamantové ligy v...
Jamajský koulař Rajindra Campbell ovládl mítink Diamantové ligy v Bruselu.
5 fotografií
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord mítinku v Bruselu a udržela letošní neporazitelnost.

Halová mistryně světa Manuel podobně jako na mistrovství Evropy v Birminghamu, kde skončila čtvrtá, rozběhla rychle první dvoustovku. V závěru na nejlepší nestačila a nenavázala na umístění mezi nejlepší trojicí ze svých předchozích diamantových startů v této sezoně.

Za svým osobním rekordem z červnového mítinku v Paříži zaostala o 81 setin sekundy. „Asi se mi neběželo úplně nejlíp, každý závod nemůže být nejlepší. I tak jsem vděčná, že jsem měla šanci závodit a ukázat se na finále Diamantové ligy,“ řekla Manuel.

Neměla pocit, že by první třístovku běžela příliš rychle. „Samozřejmě se na ty mezičasy musím podívat. Prostě mi tam chyběla taková ta lehkost, kterou jsem cítila na začátku sezony. Uvidíme, jak vyjde Budapešť,“ řekla Manuel směrem k ultimátnímu šampionátu, který se uskuteční příští týden. Ve finále Diamantové ligy byla jedinou českou zástupkyní.

Paulinová nedala ve finále nikomu šanci a vyhrála Diamantovou ligu počtvrté z posledních pěti ročníků. O více než půl sekundy za ní skončila druhá Norka Henriette Jaegerová (49,20), třetí doběhla Jamajčanka Nickisha Pryceová (49,36).

Jacksonová vytvořila rekord Diamantové ligy, Duplantis účast v Bruselu vzdal

První vítězství pro Čínu v hodu oštěpem od roku 2019 vybojovala Jen C’-i. Osmnáctiletá závodnice, která se v úvodu sezony dostala výkonem 71,74 metru na druhé místo historických tabulek za Barboru Špotákovou, vyhrála hodem 68,42 metru. Bezmála o tři metry za ní skončila druhá Haruka Kitagučiová z Japonska, svěřenkyně Jana Železného tak nedosáhla na třetí triumf v Diamantové lize v kariéře.

Prvním třiadvacetimetrovým pokusem této sezony se v kouli blýskl Jamajčan Rajindra Campbell. Zlepšil si osobní rekord bezmála o půl metru, když v šesté sérii poslal náčiní do vzdálenosti 23,08 metru. Díky tomu jako první jamajský koulař vyhrál Diamantovou ligu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Klagenfurt vs. FribourgHokej - 2. kolo - 5. 9. 2026:Klagenfurt vs. Fribourg //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 800.00
  • 180.00
  • -
Lovosice vs. JičínHázená - 1. kolo - 5. 9. 2026:Lovosice vs. Jičín //www.idnes.cz/sport
Živě35:26
  • -
  • -
  • -
Świateková vs. BouzkováTenis - Dvouhra ženy - 3. kolo - 5. 9. 2026:Świateková vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 2:3
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Dunajská Streda vs. Slovan BratislavaFotbal - 7. kolo - 5. 9. 2026:Dunajská Streda vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.80
  • 2.70
  • 2.90
AS Řím vs. BergamoFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:AS Řím vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.60
  • 3.10
  • 9.00
Le Havre vs. BrestFotbal - 3. kolo - 5. 9. 2026:Le Havre vs. Brest //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 20.00
  • 7.20
  • 1.12
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Pogačar odstoupil. Lídr Vuelty má otřes mozku i zlomený obratel, čeká ho operace

Smutní závodníci z týmu UAE Emirates dojíždějí do cíle 8. etapy Vuelty po...

Vyhrál tři ze sedmi etap, vedl téměř o čtyři minuty a ve Španělsku neohroženě kraloval. Nikdo nepochyboval, že Tadej Pogačar Vueltu vyhraje. Měla to být poklidná sobotní etapa, dosud ta vůbec...

OBRAZEM: Svět tahačů a NASCAR. Lákala dámská jízda v Mostě i české hvězdy

Czech Truck & NASCAR Prix 2026 v Mostě. Závodnice NASCAR Vanessy Neumannové,...

Nejen nejlepší piloty a české hvězdy, ale i dámy za volantem obletovali návštěvníci víkendového Czech Truck & NASCAR Prix v Mostě. Prim hrála trojnásobná Playmate z Playboye, německá závodnice...

OBRAZEM: Miliardoví hráči i talenti z MS. Podívejte se na největší přestupy léta

Argentinský záložník Enzo Fernández po vyloučení ve finále se Španělskem.

Další letní přestupové období už je minulostí. Nepřekvapí, že nejvíce peněz opět utratily týmy v anglické fotbalové lize, konkrétně tři a půl miliardy liber (takřka sto miliard korun). Ale co...

Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami....

Plzeň i Pardubice slaví další výhru v Lize mistrů. Liberec opět prohrál

Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Tychy v Lize mistrů.

Hokejisté Pardubic a Plzně uspěli i ve druhém utkání v Lize mistrů. Dynamo opět neinkasovalo a porazilo Rögle 1:0. Škoda přehrála Tychy 2:1. O výhře Západočechů nad úřadujícím polským šampionem...

5. září 2026  21:33

Hokejová Liga mistrů 2026/27: program, výsledky, týmy a kde sledovat

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Ligu mistrů má nejen fotbal, ale také hokej. Sezona 2026/2027 je už 12. ročníkem této soutěže, letos máme v akci tři týmy. Podívejte se na program, výsledky a kde sledovat přímé přenosy.

5. září 2026  21:30

Tentokrát až pátá. Čtvrtkařka Manuel zakončila Diamantovou ligu mimo elitu

Marileidy Paulinová finišuje na mítinku Diamantové ligy v Bruselu před Lurdes...

Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, která výkonem 48,64...

5. září 2026  20:30,  aktualizováno  20:59

Finále Diamantové ligy 2026 v Bruselu: Program, Manuel v akci a přímý přenos

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Finále Diamantové ligy v Bruselu 2026 slibuje při jubilejním 50. ročníku Memoriálu Van Dammeho skvělou podívanou. Na Stadionu krále Baudouina se představí 40 úřadujících olympijských a světových...

5. září 2026  20:55

Kinský vychytal nulu a remízu, bod bere i Horníček. Nováček dal City zabrat

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu sbírá míč v utkání proti Nottinghamu.

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Lukáš Horníček dvakrát inkasoval, ale Newcastle zvládl srovnat a s Bournemouthem remizoval 2:2. Bod bere také Tottenham, Antonín Kinský...

5. září 2026  20:53

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

5. září 2026  20:47

Tour of Britain 2026: Program etap, trasa, hlavní favorité a přímý přenos

Tom Pidcock se raduje z vítězství v dojezdu na Alpe d’Huez.

Tradiční britský etapový závod Tour of Britain napíše v roce 2026 svůj 86. ročník. Cyklisty z kategorie UCI ProSeries čeká od středy do neděle celkem 879,6 kilometrů. Prestižní závod odstartuje v...

5. září 2026  20:46

Czech Darts Open 2026: program, výsledky, hráči a vstupenky

Luke Humphries ve finále šipkařského mistrovství světa

Dvanáctým turnajem série PDC European Tour je Czech Darts Open, hraje se 4. až 6. září 2026 v Praze-Letňanech. Přečtěte si jaké je složení hráčů, kde turnaj sledovat a kde pořídit vstupenky.

5. září 2026  20:45

US Open ONLINE: Bartůňková podlehla Andrejevové, Bouzková čelí Šwiatekové

Sledujeme online
Marie Bouzková ve třetím kole US Open

V osmifinále US Open už je Linda Nosková, přidá se k ní někdo další? Nikola Bartůňková ve třetím kole prohrála s Mirrou Andrejevovou 2:6 a 6:7, Marie Bouzková soupeří s Igou Šwiatekovou, zápas...

5. září 2026  20:42

Artis - Plzeň 0:3. Kováč slaví první ligové vítězství v novém angažmá

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Lukáše Červa.

Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3:0. Všechny branky vstřelili už v první půli, kdy se trefili Amar Memič, Cheick Souaré a Lukáš Červ. Viktoria zvítězila...

5. září 2026  20:32

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

O Borgese zájem máme, potvrdil Hapal. Mikulenka? Potřebuje větší vytížení

Peter Kareem z Bohemians (vlevo) s míčem před Louisem Lurvinkem z Olomouce

Fotbalisté Sigmy Olomouc porazili Bohemians 3:0 a poprvé v sezoně udrželi čisté konto. Zápasová nominace ovšem mohla napovědět, co se bude na Hané dít v následujících dnech, kdy bude končit letní...

5. září 2026  20:30

14. etapa Vuelty 2026: Profil, trasa a favorité z Jaénu na Sierra de la Pandera

Peloton ve 13. etapě Vuelty.

Čtrnáctá etapa Vuelty 2026 nabídne další náročnou horskou zkoušku. Na necelých 155 kilometrech čeká cyklisty více než 4 100 výškových metrů a jen minimum rovinatých úseků. Etapa odstartuje v Jaénu a...

5. září 2026  20:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.