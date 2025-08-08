První úspěch na juniorském mistrovství Evropy. Dálkař Meindlschmid slaví zlato

Autor: ,
  19:51aktualizováno  20:37
Česká atletická výprava má na juniorském mistrovství Evropy v Tampere první medaili. Postaral se o ni dálkař Petr Meindlschmid, který získal zlato díky svému nejlepšímu letošnímu výkonu 789 centimetrů. Druhého Itala Daniele Leonarda i třetího Luku Boškoviče porazil o rovných 20 centimetrů. K cennému kovu měl blízko také koulař Jan Fiala, který skončil čtvrtý.

Petr Meindlschmid na mítinku v Otrokovicích | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Meindlschmid rozhodl soutěž už ve druhé sérii, kdy vylepšil o sedm centimetrů své dosavadní letošní maximum z červnového mistrovství Evropy družstev.

V kariéře už zapsal i výkon přes osm metrů, jeho osobní rekord z loňského seniorského mistrovství Evropy v Římě, kde byl sedmý, má hodnotu 803 centimetrů. Devatenáctiletý dálkař má za sebou i start na olympijských hrách v Paříži.

Snad mě ve škole omluví. Americké atlety šokoval teenager, finišem překvapil i sebe

Rodák z Uherského Hradiště si vynahradil zklamání z loňského mistrovství světa juniorů v Limě, kde neuspěl v kvalifikaci. Rovněž je prvním českým dálkařem, který získal titul na juniorském mistrovství Evropy. Mezi juniorkami se to povedlo Jarmile Nygrýnové v roce 1970 a Denise Ščerbové (nyní Helceletové) před 20 lety.

„Radost je samozřejmě obrovská, i když během soutěže jsem byl hodně nervózní. Skočil jsem ten výkon docela brzo a soupeři měli vlastně celou soutěž na to mě přeskočit,“ řekl Meindlschmid ve videu atletického svazu. „Doufal jsem, že to posunu každým dalším pokusem. Bohužel se to nestalo, ale jsem neskutečně rád i za tento výkon. Soutěž se mohla vyvinout úplně jinak. Já i někteří soupeři jsme měli na lepší výkony.“

Koulař Fiala zaostal s výkonem 19,17 metru o 20 centimetrů za třetím Polákem Jakubem Rodziakem. V páté sérii český atlet předvedl vrh dlouhý 19,51, který se objevil i na světelné tabuli, ale po přezkoumání jeho pokusu na videu mu byl zapsán přešlap. Titul získal Nizozemec Jarno van Daalen za 21,07.

Desetiboj vyhrál Polák Hubert Troscianka v novém juniorském světovém rekordu 8514 bodů. Osm let staré historické maximum Němce Niklase Kaula překonal o 79 bodů. Loni na světovém šampionátu juniorů v Limě útočil na Kaulův rekord český reprezentant Tomas Järvinen, který získal zlato za součet 8425 bodů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Parksová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 9. 8. 2025:Parksová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
9. 8. 01:00
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Slavia C vs. Bohemians BFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Slavia C vs. Bohemians B //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 2.01
  • 3.71
  • 2.50
Motorlet vs. Králův DvůrFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Motorlet vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 1.55
  • 3.87
  • 3.85
Písek vs. Táborsko akademieFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Písek vs. Táborsko akademie //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 1.70
  • 3.77
  • 3.18
Loko Praha vs. AritmaFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Loko Praha vs. Aritma //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 1.90
  • 3.48
  • 2.82
Ml. Boleslav B vs. NeratoviceFotbal - 1. kolo - 9. 8. 2025:Ml. Boleslav B vs. Neratovice //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 2.11
  • 3.72
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Z NHL do druhého domova. Vrána se po deseti letech vrací do Linköpingu

Hokejový útočník Jakub Vrána, který hrál naposledy v NHL za Nashville, podepsal dvouletou smlouvu s Linköpingem. Vrací se tam po dvou letech, švédský klub to uvedl na svém webu.

8. srpna 2025  20:38

První úspěch na juniorském mistrovství Evropy. Dálkař Meindlschmid slaví zlato

Česká atletická výprava má na juniorském mistrovství Evropy v Tampere první medaili. Postaral se o ni dálkař Petr Meindlschmid, který získal zlato díky svému nejlepšímu letošnímu výkonu 789...

8. srpna 2025  19:51,  aktualizováno  20:37

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Brněnské derby ve druhé fotbalové lize mezi Artisem a Zbrojovkou skončilo 2:2, šlágr 5. kola sledovalo na vyprodaném stadionu na Srbské 8193 diváků. Zbrojovka ztratila první body v sezoně a po pátku...

8. srpna 2025  20:26

Vítězný návrat. Oštěpař Vadlejch závodil poprvé od května, potvrdil účast na MS

Oštěpařský mistr Evropy Jakub Vadlejch se vrátil do sezony vítězstvím v Banské Bystrici. Stříbrný olympijský medailista z Tokia nezávodil od poloviny května, kdy obsadil sedmé místo na mítinku...

8. srpna 2025  20:12

Triumf Mbokové přerušil i mužské finále. A ukázal rozmanitost kanadského tenisu

Možná si vzpomenete, jak Jakub Menšík v březnu coby teenager pozvedl svůj premiérový pohár na podniku v Miami, který spadá do nejvyšší kategorie 1000. Stejnou euforii teď zažívá i Victoria Mboková. V...

8. srpna 2025  19:36

Táta Rynešovi zakazoval Neymarova křídla. Marně. A teď mu radí: Hlavně střílej!

Vzal si balon na půlce hřiště, třicet metrů zakmital podél levé lajny, jen lehce zkontroloval, kdo mu nabíhá do pokutového území, a vykouzlil dokonalý centr levačkou. Prudký, přesný, milimetrový....

8. srpna 2025  18:44

Byl to vtípek. Erotické pomůcky na hřišti měly zpropagovat novou kryptoměnu

Za házením erotických pomůcek na hřiště v zápasech ženské basketbalové ligy WNBA stojí skupina, která vyvíjí novou kryptoměnu a rozhodla se tímto způsobem získat pozornost. Deníku USA Today to řekl...

8. srpna 2025  18:31

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17,  aktualizováno  18:08

Mboková zakončila životní týden titulem v Montrealu, v Torontu slavil Shelton

Osmnáctiletá Victoria Mboková dotáhla překvapivé tažení turnajem v Montrealu k premiérovému titulu. Domácí tenistka startující na elitní akci WTA 1000 na divokou kartu zdolala ve finále čtyřnásobnou...

8. srpna 2025  16:51

Rekordní nadílka. Florbalisté deklasovali Čínu 36:0, sedm hráčů dalo hattrick

Čeští florbalisté si na Světových hrách v neolympijských sportech v čínském Čcheng-tu připsali rekordní výhru v reprezentační historii. Domácí výběr deklasovali 36:0 a zajistili si postup do...

8. srpna 2025  15:55

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Volejbalisté mají před sebou závěr bojů o ME, v sobotu si mohou zajistit postup

Čeští volejbalisté mají před sebou závěr kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2026. Po prvních dvou zápasech jsou v čele tříčlenné skupiny C, a pokud v sobotu vyhrají v Norsku, zajistí si první...

8. srpna 2025  14:59

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.