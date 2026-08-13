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Takové teplo jsem nečekala, přiznala Manuel. Potvrdí roli medailové naděje?

Markéta Plšková
  15:17
Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu | foto: ČTK

Lurdes Gloria Manuel po doběhu semifinále čtvrtky na ME v Birminghamu.
Polka Natalia Bukowiecká finišuje v semifinále čtvrtky na ME v Birminghamu před...
Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v...
Švýcarský trenér Laurent Meuwly předává pokyny Lurdes Glorii Manuel.
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Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu odjížděla jako největší česká naděje na medailové umístění a ve čtvrtek se mu podle plánu přiblížila. Lurdes Gloria Manuel zaběhla v semifinále čtvrtkařek čtvrtý nejrychlejší čas a podle očekávání postoupila do sobotního finále. V něm se pokusí navázat na senzační titul halové mistryně světa, který získala letos v březnu.

Na čtvrtek byly hlášeny v britském městě největší teploty celého šampionátu, což pocítily právě i čtvrtkařky. Ve 12:53 místního času, kdy se Manuel stavěla na start svého semifinálového běhu, bylo ve stínu 33 stupňů. A na rozpálené dráze ještě o hodně víc.

„Čekala jsem, že když sem odletíme, tak bude trochu chladněji. Třeba 25 nebo 30, ale rozhodně ne 35,“ přiznala jedenadvacetiletá Češka.

Organizátoři divákům pravidelně připomínali, aby ve velkém vedru nezapomínali na hydrataci. Kolem stadionu je rozmístěno několik fontánek s pitnou vodu, hlavní i protější tribuna jsou schované ve stínu.

Manuel postoupila, bez problémů se do finále mistrovství Evropy dostal i Vadlejch

I Manuel se po závodě potřebovala osvěžit, těsně před rozhovorem s novináři se ještě polila vodou. Na trati ji ale víc než žhavé slunce potrápil vítr, který na Alexander Stadium běžce zpomaluje.

„Tartan je tady rychlý, ale ten vítr moc nepomáhá. Docela dost jsem ho cítila, ale byl pro všechny stejný,“ líčila Manuel, která ve svém semifinálovém běhu finišovala za 49,81 druhá za Natalií Bukowieckou. „Ale všichni bojujeme úplně se stejnými podmínkami, pro všechny je vedro i vítr stejný. Máme společný závod a všechny bojujeme, jak můžeme.“

Manuel čas pod padesát sekund předvedla popáté v sezoně. Právě kvůli kvalitním výsledkům nemusela na evropském šampionátu začínat v rozběhu, ale byla nasazená rovnou do semifinále.

„Ve všem jsou plusy a mínusy. Je dobré, že jste odpočatý a jdete rovnou na to semifinále. Zároveň některé holky jsou rozběhané, už si tu dráhu zkusily, ví, jak na to. Takže jsou výhody i nevýhody,“ hodnotila, zda jí vynechaný rozběh v semifinále pomohl.

Polka Natalia Bukowiecká finišuje v semifinále čtvrtky na ME v Birminghamu před Lurdes Glorií Manuel.

V závěrečné rovince se mladá Češka ještě pokusila zaútočit na Bukowieckou, která nakonec byla vůbec tou nejrychlejší ženou celého semifinále. Postupové časy a místa totiž rozhodují, v jaké dráze budou atletky bojovat ve finále.

„Snažila jsem se ji předhonit, ale pak jsem cítila, že ten vítr jde docela proti mně. Tak jsem si řekla, že přímo postupují dvě, což bych měla v pohodě zvládnout,“ usoudila Manuel během závodu. „Samozřejmě jsem chtěla ještě zabojovat o co nejlepší umístění, abych si zajistila dobrou dráhu, ale nepovedlo se. Tak uvidíme, co finále.“

I ve 21 letech je už ale zkušená, vždyť pravidelně objíždí nejprestižnější podniky Diamantové ligy.

„Vzhledem k tomu, že je to venek a není tak zásadní seběhnout první, jako tomu bylo v hale, tak si myslím, že bude docela jedno, jakou budu mít dráhu. Ale vzhledem k tomu, že jsem postoupila na velké Q, tak by to neměly být ty úplně krajní,“ předjímá.

Cílem je být nejlepší na světě. Trenér hvězd Meuwly o „tichém zabijákovi“ Manuel

Dobrou zprávou pro ni je, že je zdravá. Loni se totiž potýkala se zraněním zadního stehenního svalu, kvůli kterému vynechala téměř celou venkovní sezonu a především zářijové mistrovství světa v Tokiu.

Navíc sval se jí znovu ozval před dvěma týdny, a tak preventivně odvolala republikový šampionát v Plzni.

„Tady jsem sval naštěstí necítila,“ ulevilo se jí. „I na mistrovství republiky jsem to cítila jenom trochu, ultrazvuk ukázal, že tam nic není a spíš to bylo možná psychické.“

Lurdes Gloria Manuel v semifinále běhu na 400 metrů na mistrovství Evropy v Birminghamu

Teď má Manuel volno, aby nabrala síly do sobotního finále, které v Birminghamu začne ve 21:10 českého času. „Určitě bych v pátek chtěla odpočívat a pak uvidíme. Domluvíme se s trenérem, co a jak, jestli ještě něco vymyslíme předtím, nebo už to necháme být.“

Už téměř dva roky se talentovaná Češka připravuje pod Laurentem Meuwlym, který dohlíží třeba i na hvězdnou Femke Bolovou. I v Birminghamu má švýcarský expert více svěřenců, společně s Manuel do finále postoupila další jeho běžkyně Lieke Klaverová.

Naplno se však stíhá věnovat všem. „Já si myslím, že vždycky, když trenér někoho přibere, tak ví, do čeho jde. Musím říct, že mám skvělou podporu i od českého týmu, ale trenér samozřejmě taky nechybí,“ pochvaluje si Manuel.

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