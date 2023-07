Po sedmi letech v Táboře. Ať město žije atletikou, přejí si organizátoři

„Přípravy jdou podle plánu. Hostit tak prestižní podnik je pro nás čest a výzva. Přejeme si, aby se nám to povedlo jako při předchozích šampionátech. Je to pro nás radost, na které spolupracujeme s řadou našich partnerů, jako jsou město Tábor, Atletický svaz či Jihočeský kraj,“ uvedl předseda oddílu atletiky pořádající TJ VS Tábor Petr Nývlt.

Diváci se letos mohou těšit na přední jména české atletiky. Pro Barboru Špotákovou to bude vůbec poslední mistrovství České republiky, kde bude usilovat už o svůj šestnáctý titul.

„Hodně jsme pracovali na tom, abychom ji přemluvili. Je to její tradiční závod, byla tady i na Velké ceně a většinou se jí u nás dařilo. Bude to hezké zakončení její kariéry. Na takovou osobnost stojí za to se přijet podívat. Nemáme tolik atletů, kteří by měli dvě zlata z olympiády a třikrát vyhráli mistrovství světa,“ pozval.

Tábor bude mít své zástupce

Špotáková bude mít o jednu velkou soupeřku méně. Kvůli zdravotním problémům bude chybět osmá žena loňského mistrovství světa a vítězka nedávného mistrovství Evropy družstev Nikola Ogrodníková. V mužském oštěpu se kvalitní výkon čeká od vedoucího muže letošních světových tabulek a stříbrného olympijského medailistu Jakuba Vadlejcha.

„Chybět by neměli ani medailisté z březnového halového mistrovství Evropy v Istanbulu koulař Tomáš Staněk a tyčkařka Amálie Švábíková nebo dálkař Radek Juška,“ přidal Nývlt.

Mezi vrcholy šampionátu by měly patřit rovněž čtvrtky. V té mužské se bude kromě titulu bojovat také o místa ve štafetě pro mistrovství světa v Budapešti. Zajímavý souboj o titul se dá očekávat mezi Matějem Krskem, Patrikem Šormem a Pavlem Maslákem. Každopádně jde o poslední šanci pro atlety, jak se kvalifikovat na srpnový světový šampionát v Maďarsku.

Domácí fanoušci budou sledovat hlavně místní naděje Lurdes Glorii Manuel s Petrem Svobodou.

Program začne v sobotu v 11.45 hodin, jednotlivé disciplíny se budou střídat až do osmé hodiny večerní. V neděli odstartuje rozpis finále kladiva mužů v půl dvanácté. Závodit se bude až do páté odpolední. „Lurdes by v běhu na 400 metrů mohla získat medaili, když dobře načasuje formu. Petr Svoboda nastoupí ve sprintu na sto metrů, což je vždy trošku loterie. Ale mohl by urvat finále,“ naznačil předseda.

Lurdes Gloria Manuel na svém domovském oválu.

Chystá se i doprovodný program. Jeho hlavní část bude na Sokolské plovárně u Jordánu, kde si děti vyzkouší různé atletické disciplíny. Už na páteční večer se chystá koncert skupiny Peshata se Swing Bandem Tábor. Atmosféra bude výborná i díky projektu Fanoušek je součástí týmu. Kdo se nedostane přímo na stadion, může část programu sledovat i v České televizi.

„Bylo by hezké, kdyby mistrovstvím Tábor o víkendu žil. Sice nejsme fotbal ani hokej, ale kdo chce, uvidí ty nejlepší. Navíc může jít o pěkné spojení kultury a sportu. Vznikne příjemný prostor k setkávání,“ uzavřel Nývlt. Místa na sezení na tribuně jsou skoro vyprodaná, u pokladen se budou prodávat lístky na stání.