Vedro a netypická trať. Běželo se mi překvapivě dobře, říkala Mäki v Táboře

Podmínky však podle výsledků tolik nevadily 32leté česko-finské běžkyni Kristiině Sasínek Mäki, která svými výkony výrazně pomohla svému klubu Olymp Praha. Vyhrála oba své táborské závody, a to běh na 800 i na 5000 metrů.

„Myslím si, že nám na dráze se závod líbil a příjemně jsme se ve vedení střídaly, protože je to docela dost kol. Na to vedro jsme to zvládli důstojně, osobně se mi běželo až překvapivě dobře,“ byla spokojená po vítězství pro ni na netypické trati. „Cíl byl získat dvakrát plný počet bodů, a to se povedlo. Těch pět kilometrů jsem si zvolila trošku já sama, abych si zase od patnáctistovky trošku odpočinula. Pro mě to byl úplně poslední závod sezony a taky už tak trochu takové menší trénink,“ usmála v cíli.

Olympijskou sezonu měla Mäki stejně jako všichni atleti o to náročnější. Boje v Paříži se jí však moc nepovedly, když se z oprav z pátého místa neprobojovala do semifinále běhu na 1500 metrů.

„Dalo by se říci, že sezona byla pro mě zklamáním. Zároveň jsem vynechala halu, takže to mi možná chybělo, ale kdo ví, jaké by to tam bylo. Nikdy jsem neměla sezonu, že bych svůj season best (nejlepší čas sezony) udělala hned prvním závodem. To si nyní musíme vyhodnotit, protože podle tréninků, které jsme na jaře odmakali, to vypadalo mnohem lépe než 4:05. Občas se to stává, ale štve mě to hodně,“ zhodnotila Kristiina, ale zároveň hned dodala, že se příští sezonu pokusí své časy vylepšit.

Nyní na česko-finskou běžkyni čeká už volno. Hned z Tábora odjela na Moravu, kde připravuje kamarádce rozlučku se svobodou. „To vám ale nemůžu přeci všechno říci,“ smála se atletka. „Jinak volno budu mít zhruba tři týdny, měsíc. Určitě ale nevydržím celý měsíc nic nedělat, takže mám naplánovaná kola a jiné sporty, u kterých si odpočinu,“ zmínila Kristiina Sasínek Mäki.

V Táboře se v mnohých disciplínách představila i nastupující atletická generace. Třetí rozběh na 400 metrů překážek žen vyhrála 18letá Anežka Králová z plzeňské AK Škoda.

„Byla jsem více v klidu, že jsem se nechytila někoho mega rychlého a pak tam nevytuhla. Rozběhla jsem to docela dobře, ale trošku jsem se v cíli bála toho protivětru, nakonec mě to nezbrzdilo. Udělali jsme s holkama body pro klub, takže jsme spokojení,“ oddechovala v mix zóně Králová. Ta běžela svou čtvrtku překážek teprve podruhé a hned mezi dospělými. „Měla jsem obrovskou radost, že se mi povedlo vyhrát jeden rozběh. I čas byl dobrý, takže to nemohlo vyjít lépe,“ chválila si táborský závod atletka, která se jinak věnuje víceboji.