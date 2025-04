Sydney McLaughlinová-Levroneová (USA) na OH 2024 v Paříži slaví zlato po závodě na 400m překážek. | foto: Michal Růžička , MAFRA

Ten je totiž součástí jedné z kombinací v novém atletickém seriálu někdejšího čtvrtkaře Michaela Johnsona. A vzhledem k jasnému triumfu v tzv. dlouhých překážkách se mistryně světa a olympijská vítězka z Paříže i Tokia poohlíží po dalších výzvách.

Proč tedy nezkusit disciplíny, které pod vedením kouče Bobbyho Kerseeho driluje v tréninku, ve spojení s něčím novým?

Grand Slam Track Kombinace disciplín Krátké sprinty: 100 m a 200 m Krátké překážky: 100 m překážek (ženy)/ 110 m překážek (muži) a sprint na 100 m Dlouhé sprinty: 200 m a 400 m Dlouhé překážky: 400 m překážek a 400 m Krátké distanční: 800 m a 1500 m Dlouhé distanční: 3000 m a 5000 m

Takovou příležitost nabízí tzv. krátké překážky, tedy stovka s překážkami doplněná o její hladkou variantu.

„Třeba se na ni vrhnu, nebo ke čtvrtce přidám dvoustovku. Zvažujeme různé kombinace,“ říkala novinářům v Kingstonu. „Chci vyzkoušet své schopnosti a uvidím, kde dokážu uspět.“

Nicméně potvrdila, že pro další zastávky seriálu, které budou postupně hostit americká města Miami, Philadelphia a Los Angeles, plánuje aspoň jednu zkoušku kombinace obou stovek.

„Variantu s překážkami mám pořád moc ráda, jen se mi těžko hledá prostor, kdy si ji můžu zaběhnout na ostro. A k tomu mít sprint? No, myslím si, že to by mohlo být super zajímavé,“ usmála se.

Trénink 60 a 100 metrů překážek zavedl do jejího pravidelného přípravného repertoáru v roce 2020 právě Kersee.

„Bobby trval na tom, abych běhala i kratší vzdálenosti, nedovolil mi zpohodlnět. Navíc moc dobře věděl, že tím vyřešíme problémy, které jsem měla se zdoláváním překážek,“ líčila McLaughlinová-Levroneová.

Začátky rozhodně nebyly snadné. V jednom závodě na 60 metrů překážek v New Yorku dokonce doběhla poslední. Ale po krátkém počátečním trápení rychle pocítila: Díky tréninku šedesátky i stovky mám lepší starty a techniku.

Další porci obdivu sklízela také za to, jak jí mezi bariérami fantasticky vychází kroky. „Už jsem nespoléhala jen na svoji rychlost,“ doplnila.

Proto se nyní dalším tréninkovým a závodním experimentům nebrání a seriál Grand Slam Track jí nabízí zajímavou šanci k testům.

Taky trenér Kersee už loni hlásil: „Vím, že je Sydney skvělou sprinterkou.“ Na jaře tak McLaughlinová-Levroneová dostane příležitost koučova slova potvrdit. Jak lze odvodit od její soutěživé povahy, cíle si stanovila jasné: „Pokaždé budu chtít útočit na osobní maximum.“

Aspoň z osobáku na hladké stovce by mohla rychle omést pavučiny. Její čas 11,07 z roku 2018 už řádně zestárl.

Jen s jednou drobnou výzvou si ovšem McLaughlinová-Levroneová rozhodně nevystačí. Posouvat se touží absolutně ve všem a tak dříve, či později přijdou na řadu i další distance.