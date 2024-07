McLaughlinová-Levroneová zaběhla popáté světový rekord na 400 m překážek

Poprvé McLaughlinová-Levroneová zaběhla světový rekord 51,90 v červnu 2021 rovněž v Eugene. O loňské mistrovství světa přitom přišla kvůli zranění kolena. „Tohle jsem nečekala. Jsem ohromená, zmatená a šokovaná,“ řekla dvojnásobná olympijská vítězka z Tokia.

Sydney McLaughlinová-Levroneová v závodě na 400 metrů překážek v Eugene.

V nedělním závodu deklasovala soupeřky téměř o dvě sekundy. Druhá doběhla Anna Cockrellová v čase 52,64 a třetí Jasmine Jonesová zaostala o dalších 13 setin. Pokud se McLaughlinové-Levroneové za pět týdnů podaří v Paříži obhájit olympijské zlato, dokáže to jako první v této disciplíně.

„Olympiáda se blíží rychle a dodalo mi to kus sebevědomí. A také nám to pomůže zjistit, co se dá ještě zlepšit,“ dodala někdejší soupeřka Zuzany Hejnové.