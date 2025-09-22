Světové rekordy, plné tribuny i bláznivé počasí. Tokio nabídlo skvělý šampionát

Jako Bolt? Budu lepší, opět hlásil Lyles
Nemusíte ho mít rádi. Ale stejně je třeba uznat: s ním rozhodně nuda nehrozí. A ještě jeden pohled – nepotřebuje atletika pár takových rebelů? Těch, kteří vytvoří pořádnou show? Extrovertní Američan Noah Lyles se sám situoval do role poloboha, režiséra veškerého dění.
Na těle má vytetované slovo Ikona, sebevědomí snad nemůže mít větší. Ale zároveň mu to i parádně běhá! Stovce sice nevládl, vyhrál ji Jamajčan Oblique Seville a on bral bronz, na dvojnásobné trati ale získal čtvrtý titul v řadě, čímž vyrovnal rekord Usaina Bolta.
Legendární Jamajčan na šampionát dorazil osobně. V černém tričku, kšiltovce a zlatým řetězem kolem krku ho sledoval z tribuny. „Už se nemůžu dočkat mistrovství v roce 2027, až se stanu jediným mužem, který na dvoustovce vyhrál pětkrát,“ vzkázal osmadvacetiletý Lyles.
A to ještě v neděli s parťáky doplnil sbírku o další zlato ze štafety na 4x100 metrů.