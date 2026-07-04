Zákaz prodloužen. Rusové ani Bělorusové se v atletických soutěžích dál nepředstaví

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  12:25

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe. | foto: AP

Rada Světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích kvůli válce na Ukrajině, která trvá již čtyři roky a čtyři měsíce. Během videokonference potvrdila své rozhodnutí z března roku 2022, na němž se nic nezměnilo ani při dalších mítincích v letech 2023, 2025 a nyní.

Rada World Athletics o tom informovala na webu.

„Předložili jsme Radě možnosti k posouzení této záležitosti, původní rozhodnutí však zůstává na sankcích, které chrání integritu a férovost našich soutěží, protože nedošlo k žádnému hmatatelnému posunu směrem k mírovým jednáním,“ uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Federace zmínila také drastické dopady konfliktu na ukrajinskou atletiku včetně sportovišť.

„Speciální fond, který Světová atletika zřídila v roce 2022 na podporu Ukrajiny, pomáhá zmírňovat tento dopad, ale není pochyb o tom, že schopnost Ukrajiny a jejích sportovců trénovat a soutěžit zůstává vážně narušena,“ dodala WA.

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