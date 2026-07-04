Zákaz prodloužen. Rusové ani Bělorusové se v atletických soutěžích dál nepředstaví

Rada World Athletics o tom informovala na webu.
„Předložili jsme Radě možnosti k posouzení této záležitosti, původní rozhodnutí však zůstává na sankcích, které chrání integritu a férovost našich soutěží, protože nedošlo k žádnému hmatatelnému posunu směrem k mírovým jednáním,“ uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe.
Federace zmínila také drastické dopady konfliktu na ukrajinskou atletiku včetně sportovišť.
„Speciální fond, který Světová atletika zřídila v roce 2022 na podporu Ukrajiny, pomáhá zmírňovat tento dopad, ale není pochyb o tom, že schopnost Ukrajiny a jejích sportovců trénovat a soutěžit zůstává vážně narušena,“ dodala WA.