Světová atletika je na vzestupu. Příjmy rostou, z čehož můžou těžit i sportovci

Příjmy Světové atletiky loni meziročně vzrostly o 15 procent na 69,2 milionu dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun). Po světě se uskutečnilo více než devět tisíc oficiálních soutěží, zatímco v roce 2024 jich bylo 7 791.
Do různých úrovní Kontinentální tour bylo zařazeno 262 mítinků, což je o 15 více než o rok dříve. Díky tomu mají atleti více příležitostí závodit blízko svých domovů a získávat body do světového žebříčku. Navíc se atletické soutěže konají prakticky celoročně. „Už nejsme letní sport, který pokrývá jen pár měsíců,“ poznamenal prezident Světové atletiky Sebastian Coe.
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Loni se uskutečnily tři globální akce - halové mistrovství světa v Nan-ťingu, štafetová akce World Relays v jiném čínském městě Kuang-čou, a především venkovní mistrovství světa v Tokiu.
Na světovém šampionátu pod otevřeným nebem se mezi osmičkou nejlepších umístili atleti z 84 zemí. „Mistrovství světa v Tokiu ukázalo, jak velký dosah máme. Tohle je výjimečné číslo, největší v historii a lišíme se tím od ostatních sportů. Nevídaná globální stopa,“ řekl Coe.
Mohl ho těšit zájem fanoušků o vrcholné akce. Na MS v Číně byla vyprodaná hala pro 12 tisíc diváků, štafety přilákaly do ochozů téměř 37 tisíc návštěvníků a vyvrcholení sezony v Tokiu sledovalo na místě celkem 619 288 lidí, což je třetí největší návštěvnost v historii po Pekingu 2015 a Londýně 2017.
U televize nebo prostřednictvím digitálních kanálů sledovaly tyto akce dohromady 1,35 miliardy diváků ve 234 zemích. Celkem se odvysílalo zhruba čtyři a půl tisíce hodin obsahu, což je téměř půl roku. Pořádání šampionátů se organizátorům finančně vyplácí, uvedla Světová atletika. Průměrně za každý investovaný dolar loni získali čtyřnásobek, v případě Tokia pětinásobek.
Část příjmů plánuje mezinárodní federace vyplatit sportovcům. V aktuálním olympijském cyklu by mezi ně měla rozdělit 50 milionů dolarů. Vlajkovou lodí tohoto přístupu je nový ultimátní šampionát, který se uskuteční od pátku do neděle v Budapešti. Ve třech večerních blocích se elitní atleti utkají o co největší podíl z deseti milionů dolarů (asi 208 milionů korun). Vítěz každé individuální disciplíny obdrží 150 tisíc dolarů (zhruba 3,1 milionu korun). Nikdo z účastníků neodejde s prázdnou.