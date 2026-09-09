Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Světová atletika je na vzestupu. Příjmy rostou, z čehož můžou těžit i sportovci

Autor: ,
  11:52

Fotogalerie2

Armand Duplantis na Diamantové lize v Lausanne. | foto: Reuters

Světová atletika je na vzestupu, ukázala analytická zpráva za rok 2025 zveřejněná na webu. Mezinárodní federaci rostou příjmy, zvyšuje se počet soutěží, pozitivní je také globální sledovanost. Mohli by z toho těžit i sportovci. V olympijském cyklu 2024 až 2028 jim organizace plánuje vyplatit na prémiích 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).

Příjmy Světové atletiky loni meziročně vzrostly o 15 procent na 69,2 milionu dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun). Po světě se uskutečnilo více než devět tisíc oficiálních soutěží, zatímco v roce 2024 jich bylo 7 791.

Do různých úrovní Kontinentální tour bylo zařazeno 262 mítinků, což je o 15 více než o rok dříve. Díky tomu mají atleti více příležitostí závodit blízko svých domovů a získávat body do světového žebříčku. Navíc se atletické soutěže konají prakticky celoročně. „Už nejsme letní sport, který pokrývá jen pár měsíců,“ poznamenal prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Tentokrát až pátá. Čtvrtkařka Manuel zakončila Diamantovou ligu mimo elitu

Loni se uskutečnily tři globální akce - halové mistrovství světa v Nan-ťingu, štafetová akce World Relays v jiném čínském městě Kuang-čou, a především venkovní mistrovství světa v Tokiu.

Na světovém šampionátu pod otevřeným nebem se mezi osmičkou nejlepších umístili atleti z 84 zemí. „Mistrovství světa v Tokiu ukázalo, jak velký dosah máme. Tohle je výjimečné číslo, největší v historii a lišíme se tím od ostatních sportů. Nevídaná globální stopa,“ řekl Coe.

Mohl ho těšit zájem fanoušků o vrcholné akce. Na MS v Číně byla vyprodaná hala pro 12 tisíc diváků, štafety přilákaly do ochozů téměř 37 tisíc návštěvníků a vyvrcholení sezony v Tokiu sledovalo na místě celkem 619 288 lidí, což je třetí největší návštěvnost v historii po Pekingu 2015 a Londýně 2017.

Prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

U televize nebo prostřednictvím digitálních kanálů sledovaly tyto akce dohromady 1,35 miliardy diváků ve 234 zemích. Celkem se odvysílalo zhruba čtyři a půl tisíce hodin obsahu, což je téměř půl roku. Pořádání šampionátů se organizátorům finančně vyplácí, uvedla Světová atletika. Průměrně za každý investovaný dolar loni získali čtyřnásobek, v případě Tokia pětinásobek.

Část příjmů plánuje mezinárodní federace vyplatit sportovcům. V aktuálním olympijském cyklu by mezi ně měla rozdělit 50 milionů dolarů. Vlajkovou lodí tohoto přístupu je nový ultimátní šampionát, který se uskuteční od pátku do neděle v Budapešti. Ve třech večerních blocích se elitní atleti utkají o co největší podíl z deseti milionů dolarů (asi 208 milionů korun). Vítěz každé individuální disciplíny obdrží 150 tisíc dolarů (zhruba 3,1 milionu korun). Nikdo z účastníků neodejde s prázdnou.

Vstoupit do diskuse
Témata: IAAF, Atlet, Sebastian Coe

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Jablonec vs. OstravaFotbal - 5. kolo - 9. 9. 2026:Jablonec vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:00
  • 1.88
  • 3.75
  • 4.10
Třinec vs. VítkoviceHokej - - 9. 9. 2026:Třinec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:00
  • 1.66
  • 4.34
  • 4.09
Žilina vs. PopradHokej - - 9. 9. 2026:Žilina vs. Poprad //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.87
  • 4.20
  • 3.30
Třebíč vs. TáborHokej - 1. kolo - 9. 9. 2026:Třebíč vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
9. 9. 17:30
  • 1.70
  • 4.30
  • 3.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

Anežka a Josef Dostálovi.

Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili

Fanoušci Zbrojovky poničili vlak, který je vezl na utkání se Slavií. (5. září...

Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Červenožlutá éra. Proč byl Šmicer Šušu a kdy si v Lens dal panáka na policii?

Premium
Vladimír Šmicer (vlevo) z Lens v zápase francouzského poháru s Lavalem Rok...

Už teď mu musí hlavou vířit desítky vzpomínek. V létě 1996 mu třicetitisícové Lens otevřelo náruč, on dal v prvních čtyřech zápasech tři góly a fanoušci se do něj zamilovali, i když neuměl slovo...

9. září 2026

Světová atletika je na vzestupu. Příjmy rostou, z čehož můžou těžit i sportovci

Armand Duplantis na Diamantové lize v Lausanne.

Světová atletika je na vzestupu, ukázala analytická zpráva za rok 2025 zveřejněná na webu. Mezinárodní federaci rostou příjmy, zvyšuje se počet soutěží, pozitivní je také globální sledovanost. Mohli...

9. září 2026  11:52

Siniaková/Townsendová dnes v semifinále US Open 2026: Kurzy a live stream

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová v osmifinále US Open

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily na US Open 2026 už do semifinále, utkají se v něm proti páru Mertensová/Šnajderová. Sledujte přímý přenos a podívejte se na aktuální kurzy.

9. září 2026  11:25

Brankář Courtois nepomůže reprezentaci v Lize národů, na EURO se chce vrátit

Belgický brankář Thibaut Courtois během čtvrtfinálového zápasu proti Španělsku.

Brankář Realu Madrid Thibaut Courtois nepomůže belgické fotbalové reprezentaci v nadcházející Lize národů. V národním týmu však čtyřiatřicetiletý gólman nekončí, v kvalifikaci mistrovství Evropy v...

9. září 2026  11:22

Alcaraz končí ve čtvrtfinále! Obhájce titulu padl se Sheltonem v půl čtvrté ráno

Tenista Ben Shelton během čtvrtfinále US Open.

Až po půl čtvrté ráno tamního času skončilo epické čtvrtfinále US Open mezi Carlosem Alcarazem a Benem Sheltonem. A španělský obhájce titulu bitvu nezvládl, s levorukým americkým tenistou prohrál...

9. září 2026  9:43,  aktualizováno  11:20

Kluka pošli, kouknu na něj. Dvě slavná jména z NHL zpět v Česku

Marek Hejduk v dresu univerzity Harvard

Potkali se v březnu na hokejové exhibici v Pardubicích. Zahráli si proti sobě, pobavili diváky, stihli se dát i do řeči a zjistit, co je nového. Když se rozhovor stočil k dětem, Milan Hejduk bývalému...

9. září 2026  11:09

Dukla opět líčí na baráž, v přípravě vsadila na těžké soky. A Třebíč nechce problémy

Jihlavští hokejisté slaví gól.

Léto je fuč a prvoligovým hokejistům začíná další, několik měsíců trvající zápřah. Začíná sezona. A také letos bude mít Vysočina ve druhé nejvyšší soutěži dvojí zastoupení, přičemž Dukla Jihlava má...

9. září 2026  11:02

Hokejový útočník Řepík: Kariéra se krátí, chci ten titul se Spartou vyhrát

Sparťanský útočník Michal Řepík se raduje z vítězného gólu Filipa Chlapíka...

Před hokejistou Michalem Řepíkem je již osmá sezona, do níž vstoupí v dresu Sparty po návratu z posledního zahraničního angažmá v roce 2019. Sedmatřicetiletý útočník věří, že Pražané v ní budou...

9. září 2026  10:54

US Open 2026: program, výsledky, pavouk a kdy hrají Češi a Češky

Pohled na dvorec Arthura Ashe, na kterém Jakub Menšík a Karolína Muchová hrají...

US Open je posledním tenisovým grandslamem sezony. V pořadí už 146. ročník se znovu hraje v New Yorku, a to od 30. srpna do 13. září 2026. V akci je spousta českých nadějí – podívejte se na jejich...

9. září 2026  10:32

Messi si pořídil další fotbalový klub. Tentokrát lovil ve druhé španělské lize

Argentinec Lionel Messi reaguje ve finále MS se Španělskem.

Osminásobný držitel Zlatého míče Lionel Messi kupuje podle španělských médií druholigový fotbalový klub CD Eldense. Majoritní podíl získá od kolumbijské investiční společnosti TH Soluciones, která se...

9. září 2026  10:29

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sabalenková na US Open hraje ve špercích za miliony. Důvod je překvapující

Aryna Sabalenková v osmifinále US Open

Aryna Sabalenková porazila v náročném čtvrtfinále Češku Lindu Noskovou a na US Open pokračuje v tažení za pátým grandslamovým titulem. Světová jednička však v New Yorku nepřitahuje pozornost jen...

9. září 2026  10:26

Slavia – Vsetín: Kde sledovat hokejovou Maxa ligu, kurzy a preview

Hokejisté Slavie děkují svým fanouškům.

První kolo hokejové Maxa ligy přinese také souboj Slavie se Vsetínem. Podívejte se na změny v obou týmech, kde můžete atraktivní duel sledovat živě a jaké jsou sázkové kurzy.

9. září 2026  10:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×