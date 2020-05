Světová atletika podpoří olympijské limitáře bez dopingového škraloupu

Světová atletika koncem dubna zřídila fond pro atlety, kteří po zastavení závodů přišli o příjmy. K dispozici je v něm 500 000 dolarů (12,5 milionu korun). „Doufáme, že získáme ještě více peněz od soukromých příznivců našeho sportu, ale vyšlo najevo, že zdroje budou muset být zaměřeny na atlety, kteří budou příští rok pravděpodobně závodit na olympijských hrách v Tokiu a nyní mají problém hradit své základní náklady kvůli výpadku příjmů,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Žádat tak budou moci atleti se splněným výkonnostním požadavkem pro OH, kteří nikdy neměli problém s dopingem a prokážou nouzi kvůli významnému poklesu příjmů ve srovnání s loňským rokem.

V zájmu toho, aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším, nesmí žádat nikdo z nejlepších šesti závodníků ve světovém žebříčku v dané disciplíně, běžci umístění na prvních šesti místech v jakémkoliv závodě se zlatou známkou a atleti, kteří loni vydělali v Diamantové lize více než 6 000 dolarů na prémiích (asi 151 000 korun). O grant by se rovněž neměli ucházet atleti s pravidelným stálým příjmem, protože nesplňují podmínku nouze.

Žádosti bude Světová atletika přijímat do konce května. Od června by granty měly být profesionálním atletům vypláceny. Jejich výše bude záviset na počtu žádostí, maximálně to bude 4 000 dolarů (asi 100 000 korun). Sportovci by z těchto prostředků měli hradit základní životní potřeby.