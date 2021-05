Vetter znovu v Chorzówě atakoval rekord Železného, hodil 96,29 metru

Superliga ME družstev v atletice v Chorzówě Po prvním dnu Celkově: 1. Německo 93,5 b., 2. Polsko 88,5, 3. Británie 88, 4. Itálie 84, 5. Španělsko 81, 6. Francie 78,5, 7. Portugalsko 44,5. Muži - 100 m (vítr -0,5 m/s): 1. Fall 10,28, 400 m: 1. Jordier (oba Fr.) 45,65, 1500 m: 1. Farken (Něm.) 3:56,64, 5000 m: 1. Crippa 13:17,23, 400 m př.: 1. Sibilio (oba It.) 49,70, výška: 1. Kobielski (Pol.) 224, dálka: 1. Randazzo (It.) 788, koule: 1. Haratyk (Pol.) 21,34, oštěp: 1. Vetter (Něm.) 96,29, 4x100 m: 1. Německo 38,73. Ženy - 100 m (+1,3): 1. Skryszowská 11,25, 400 m: 1. Kaczmareková (obě Pol.) 51,36, 800 m: 1. Bakerová 2:00,95, 3000 m: 1. Walcottová-Nolanová 9:13,36, 400 m př.: 1. Nielsenová (všechny Brit.) 55,59, 3000 m př.: 1. Konieczeková (Pol.) 9:35,63, tyč: 1. Bruniová (It.) 445, trojskok: 1. Diallová 14,12, kladivo: 1. Tavernierová (obě Fr.) 75,06, disk: 1. Cáová (Portug.) 61,36, 4x100 m: 1. Británie 43,36.