Vadlejch na ME družstev nepřehodil 80 metrů a skončil druhý

Úřadující vicemistr světa Vadlejch svým umístěním potvrdil papírové předpoklady, ale měl daleko k sezonnímu maximu 85,75 metru.

Potřeboval by si nejlepší výkon roku vylepšit, aby mohl atakovat favorizovaného Webera. Ten hned prvním pokusem poslal oštěp 14 centimetrů pod 87 metrů a rozhodl o svém vítězství.

Body do týmového pořadí se v pátek rozdělovaly ještě v ženském disku. Česká reprezentantka Eliška Staňková hodila rovných 54 metrů, což je o bezmála pět metrů méně než její letošní maximum, a skončila devátá.

Z rozběhů hladkých i překážkových disciplín od 100 do 400 metrů postoupilo šest z deseti českých atletů. Favoritka čtvrtky překážek Zuzana Hejnová měla nejrychlejší čas 55,80, i když běžela zadrženě a na předposlední překážce zakopla.

„Úplně spokojená nejsem. Brala jsem to tak, že se musím pořádně rozcvičit na zítra. Úplně se mi to nepovedlo, možná jsem to trošku podcenila, chtěla jsem ušetřit co nejvíc sil. Zakopla jsem poměrně hodně. Nedržela jsem rytmus, jaký mám, protože jsem běžela pomalu,“ vykládala pak České televizi.

Na hladké čtvrtce bez problémů postoupila Lada Vondrová, se kterou si Hejnová na poslední chvíli zpátky prohodila disciplínu. Na dlouhých překážkách se dařilo Vítu Müllerovi, který měl v rozbězích druhý čas.

Ve finále dvoustovky nebude chybět český rekordman Pavel Maslák. Postoupili také oba čeští zástupci v nejkratším sprintu. Zatímco Klára Seidlová těžila z dobrého startu a do finále se dostala přímo, spoludržitel českého rekordu Jan Veleba se musel o postup obávat. Na startu zaspal a ztrátu doháněl až v závěru. Časem 10,51 výrazně zaostal za rekordním výkonem 10,16, ale z osmé příčky proklouzl do finále a bude mít další pokus.

Z vyřazených běžců měl nejblíže k postupu čtvrtkař Patrik Šorm, který skončil devátý. Překážkářka Lucie Koudelová obsadila desátou příčku a pouhý bod za dvanácté místo získali desetibojař Jiří Sýkora mezi specialisty na překážkách a Marcela Pírková na dvoustovce.

Po dvou ze 40 disciplín vedou Němci s plným bodovým ziskem 24 bodů. Česká reprezentace je čtvrtá s 15 body. V superlize se kvůli změně formátu udrží jen sedm ze dvanácti týmů.