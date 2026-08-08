Stýplařka Berková zaběhla český juniorský rekord, na MSJ obsadila pátou příčku

Podruhé se dostala pod desetiminutovou hranici a osobní maximum si posunula skoro o deset sekund.
Zhruba sekunda chyběla šumperské závodnici k tomu, aby byla v závodě nejlepší zástupkyní Evropy, ale prohrála v závěru souboj se Švédkou Majken Söderlundovou Larssonovou (9:48,01), jež rovněž překonala národní rekord. „Chvíli jsem myslela, že to bude i na čtvrté místo, ale pak mě Švédka přefinišovala, ale já jsem i tak nadšená z toho národního rekordu,“ uvedla Berková na svazovém webu.
Stupně vítězů obsadily africké běžkyně v čele se suverénní Etiopankou Almaz Johannisovou (9:15,81). Druhá skončila její krajanka Wosane Asefaová před Keňankou Anataschou Cheptoovou.
Mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene (USA)
Junioři – 400 m: Deleon (USA) 44,47, 3000 m: 1. Kiprono (Keňa) 7:28,28, trojskok: 1. Edwards (Jam.) 17,08, kladivo: 1. Čchen Ťia-wej (Čína) 79,16, oštěp: 1. Heymans (JAR) 80,50.
Juniorky – 400 m: 1. Kušová (Pol.) 51,06, 3000 m př.: 1. Johannisová (Et.) 9:15,81, ...5. Berková (ČR) 9:49,06.