Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Stýplařka Berková zaběhla český juniorský rekord, na MSJ obsadila pátou příčku

Autor: ,
  9:23

Česká stýplařka Ema Berková. | foto: Profimedia.cz

Ema Berková obsadila na juniorském mistrovství světa v Eugene páté místo v běhu na 3000 metrů překážek a jen těsně nebyla nejlepší Evropankou. Časem 9:49,06 vylepšila osmnáctiletá stýplařka o téměř čtyři sekundy dva roky starý český juniorský rekord Karolíny Jarošové.

Podruhé se dostala pod desetiminutovou hranici a osobní maximum si posunula skoro o deset sekund.

Zhruba sekunda chyběla šumperské závodnici k tomu, aby byla v závodě nejlepší zástupkyní Evropy, ale prohrála v závěru souboj se Švédkou Majken Söderlundovou Larssonovou (9:48,01), jež rovněž překonala národní rekord. „Chvíli jsem myslela, že to bude i na čtvrté místo, ale pak mě Švédka přefinišovala, ale já jsem i tak nadšená z toho národního rekordu,“ uvedla Berková na svazovém webu.

Stupně vítězů obsadily africké běžkyně v čele se suverénní Etiopankou Almaz Johannisovou (9:15,81). Druhá skončila její krajanka Wosane Asefaová před Keňankou Anataschou Cheptoovou.

Mistrovství světa juniorů v atletice v Eugene (USA)

Junioři – 400 m: Deleon (USA) 44,47, 3000 m: 1. Kiprono (Keňa) 7:28,28, trojskok: 1. Edwards (Jam.) 17,08, kladivo: 1. Čchen Ťia-wej (Čína) 79,16, oštěp: 1. Heymans (JAR) 80,50.

Juniorky – 400 m: 1. Kušová (Pol.) 51,06, 3000 m př.: 1. Johannisová (Et.) 9:15,81, ...5. Berková (ČR) 9:49,06.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. SpartaFotbal - 3. kolo - 8. 8. 2026:Ml. Boleslav vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.12
  • 7.80
  • 20.00
Trnava vs. B. BystricaFotbal - 3. kolo - 8. 8. 2026:Trnava vs. B. Bystrica //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 60.00
  • 250.00
Lehečka vs. JódarTenis - Osmifinále - 9. 8. 2026:Lehečka vs. Jódar //www.idnes.cz/sport
9. 8. 00:05
  • 2.05
  • -
  • 1.82
Karviná B vs. Uh. BrodFotbal - 2. kolo - 9. 8. 2026:Karviná B vs. Uh. Brod //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 1.75
  • 3.86
  • 2.96
Zbrojovka Brno B vs. Frýdek-MístekFotbal - 2. kolo - 9. 8. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
9. 8. 10:15
  • 1.85
  • 3.39
  • 3.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Häkkinenovi v Mostě. Legendární Fin fandil dceři, která závodila za Česko

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Závodnice formule 4...

Legendární Mika Häkkinen fandil a trnul, jeho patnáctiletá dcera Ella závodila i bourala. V sobotní odpolední a nedělní dopolední jízdě formule 4 si na mosteckém autodromu započítala nejlepší...

„Zvoní na mě nějaká ku... z dopingu.“ Detaily případu potrestané Vondroušové

Premium
Markéta Vondroušová ve 2. kole turnaje v Montrealu

Proč dostala Markéta Vondroušová čtyřletý trest za odmítnutí dopingové kontroly? Jak probíhala její komunikace s německou komisařkou? Co přesně posuzoval nezávislý tribunál, který české tenistce...

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

50 let od Laudova pekla: V ohni trpěl téměř minutu, nehodu si nepamatoval

Niki Lauda se na závody vrátil pouhých 42 dní po nehodě.

Oheň, kouř, zdemolované vozy a několik pilotů bojujících o život jednoho z nich. Právě tyto záběry obletěly svět před padesáti lety. Niki Lauda 1. srpna 1976 na Nürburgringu unikl smrti jen o vlásek....

Šíleně krásné, krásně šílené! Přestřelka trhala rekordy, Plzeň nevěřícně soptila

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.

Brankáři na kolotoči, hráči na střelnici, trenéři v mrákotách, diváci v transu. Chtěli jste pěknou fotbalovou ligu? Tady ji máte! Teplice – Plzeň 5:5, šíleně krásný a krásně šílený zápas a rekord....

8. srpna 2026  21:12

Tour de France Femmes 2026: Program, etapy, kurzy a výsledky

Pauline Ferrandová-Prevotová vyhrává ve žlutém dresu poslední etapu Tour de...

Pátý ročník Tour de France Femmes se koná od 1. do 9. srpna 2026. Závodnice čeká 9 etap a dosud nejnáročnější profil s rekordním převýšením. V našem přehledu najdete kompletní program, trasu i výběr...

8. srpna 2026  21:12

ONLINE: Ml. Boleslav - Sparta 2:0, Mackův faul, v závěru půle z penalty zvyšuje Klíma

Sledujeme online
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté si chtějí připsat třetí soutěžní výhru v řadě. Ve třetím kole Chance Ligy hrají v Mladé Boleslavi, zápas má výkop ve 20 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

8. srpna 2026  19:02,  aktualizováno  20:47

Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky a kde sledovat

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Prestižní hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup 2026 pro hráče do 18 let se letos koná v kanadském Edmontonu v termínu od 3. do 8. srpna 2026. V tomto článku najdete vše důležité - od kompletního...

8. srpna 2026  20:41

Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.

Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald,...

8. srpna 2026  16:15,  aktualizováno 

Teplice - Plzeň 5:5, ustojí Hyský bláznivý zápas? Domácí jdou do čela ligové tabulky

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

8. srpna 2026,  aktualizováno  19:39

Lehečka vs. Jodar live: přímý přenos ATP Montréal 2026, kurzy

Jiří Lehečka ve druhém kole turnaje v Montrealu.

Jiří Lehečka si v osmifinále turnaje v Montréalu zahraje proti Rafaelu Jódarovi ze Španělska, sledujte jejich zápas v přímém přenosu. V článku najdete také aktuální kurzy.

8. srpna 2026  19:21

Drtivý útok v závěru vyhoupl Volleringovou do čela Tour, loňská vítězka odstoupila

Demi Volleringová se raduje z triumfu v osmé etapě Tour de France Femmes.

Nizozemská cyklistka Demi Volleringová vyhrála předposlední osmou etapu cyklistické Tour de France Femmes a ujala se vedení v průběžném pořadí. Po útoku v posledním prudkém stoupání v Nice dotáhla...

8. srpna 2026  18:45

Kolem Polska 2026: Kompletní trasa, etapy a hlavní hvězdy Tour de Pologne

Fabio Jakobsen (vlevo) a Dylan Groenewegen při kolizi v první etapě závodu...

Od 3. do 9. srpna 2026 se uskuteční již 83. ročník prestižního etapového závodu Kolem Polska (Tour de Pologne). Tento závod je pevnou součástí kalendáře UCI World Tour 2026, konkrétně na úrovni...

8. srpna 2026  18:31

WTA Toronto 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Linda Nosková se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu.

Toronto je hostitelem dalšího ročníku tenisového turnaje žen, patří do kategorie WTA 1000. Hraje se od 2. do 13. srpna 2026 a v akci je i spoustu českých tenistek. Poradíme, kde sledovat přímé...

8. srpna 2026  17:59

Salačova zdařilá britská kvalifikace, v Silverstonu si zajistil start z druhé řady

Trénink na Velkou cenu České republiky. Na trati jezdec kategorie Moto2 Filip...

Filip Salač obsadil v kvalifikaci Moto2 v Silverstonu šesté místo a do motocyklové Velké ceny Británie odstartuje v neděli ze druhé řady. Český pilot týmu OnlyFans American Racing zaostal o 795...

8. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  17:48

Zlatý double pro juniorku Kočířovou, na mistrovství Evropy získala titul i na kanoi

Juniorská vodní slalomářka Valentýna Kočířová na ME v Épinalu.

Vodní slalomářka Valentýna Kočířová den po triumfu v kajaku získala na juniorském mistrovství Evropy v Épinalu zlato v kanoi a slaví cenný double. Bronzové medaile v kategorii C1 vybojovali junior...

8. srpna 2026  17:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.