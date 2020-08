Atleti kritizují nový formát dálkařských soutěží ze Stockholmu

Podporoval ho výkonný ředitel Diamantové ligy Petr Stastny. „Pravděpodobně odmění atlety, kteří mají nejlepší schopnost závodit pod tím největším tlakem,“ řekl BBC. Olympijský vítěz z roku 2012 Greg Rutherford ale poukázal na to, že klasický závod je dramatičtější, protože šanci na vítězství má v poslední sérii každý. „Tohle nefunguje. Mám z toho chuť mlátit hlavou do zdi,“ napsal na twitteru někdejší britský dálkař.

Olympijská šampionka z Ria 2016 Tianna Bartolettaová má obdobný názor. „Tohle není inovace, ale zmatek. Obětují atlety a jejich úsilí pro naději, že diváky přitáhnou k dramatickému okamžiku, přičemž je dramatická celá dálkařská soutěž,“ řekla tato Američanka BBC.

Nový formát v neděli v obou kategoriích vedl k tomu, že konečné pořadí na prvních třech místech neodpovídalo absolutním dosaženým výkonům. Mezi muži zvítězil Jihoafričan Ruswahl Samaai výkonem 809 centimetrů, i když Švéd Thobias Montler dříve skočil 813. Seveřan, který v rozhodujícím pokusu zaznamenal 806 centimetrů, byl kvůli tomu po soutěži rozladěný.

Mezi ženami se zase propadla na na třetí místo domácí Khaddi Sagniaová, která si v soutěži posunula osobní rekord na 683 centimetrů, ale v pokaženém finálovém skoku zaznamenala jen 573. Dostala se tak před ni Kolumbijka Catherine Ibargüenová výkonem 661. „Ten formát se mi nelíbí, protože mi to přijde nefér. Zejména venku, kdy se mění vítr a jednomu skokanovi může fouknout do zad, zatímco ti ostatní mohou mít protivítr,“ poznamenala.

Atletická asociace vedená trojskokanským šampionem Christianem Taylorem provedla průzkum mezi desítkami atletů, z nichž se podle ní vyjádřilo 87 procent proti této novince. „Doufám, že to po této sezoně skončí. Rád bych pochopil, v čem by to mohlo být lepší než tradiční formát,“ doplnil k tomu Taylor.